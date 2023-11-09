مستشار الرئيس الفلسطيني: هناك تواطؤ كبير من الإدارة الأمريكية مع إسرائيل في عدوانها

أخبار غزة الآن، قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: كل ما نطالب به وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

صاحبة القرار في إسرائيل

وأضاف خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية”: الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القرار في إسرائيل والقرار ليس في يد نتنياهو.

تواطؤ الإدارة الأمريكية مع إسرائيل

وأكد “الهباش”: هناك تواطؤ كبير من الإدارة الأمريكية مع إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة شريك أساسي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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هدنة إنسانية في قطاع غزة

وأعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم.



وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

القتال في غزة

وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنهم لن يوقفوا القتال حتى يستعيدوا الأسرى في غزة، قائلا: “لن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا”- بحسب تعبيره.

تقنيات جيش الاحتلال

وأضاف خلال كلمته، اليوم الخميس: بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية الخاصة بقوات حركة حماس، متابعا: “لن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس”- على حد قوله.