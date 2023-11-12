الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر أجهضت خطة نتنياهو الشيطانية

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

اخبار غزة الان، قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا لا نريد لهذه الحرب على غزة أن تتسع، نحن نريدها أن تتوقف تماما، هذا العنوان الهمجي المجنون لا بد أن يتوقف فورا.


 

تصفية الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بات واضحا للجميع أن بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف، يريدون رأس القضية الفلسطينية، يريدون تصفية الفلسطينيين وانتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

 

هدف نتنياهو

وأوضح أن أهداف نتنياهو لا يخفيها وتحدث عنها أمام الكاميرات، وهي أنه لا يريد وحدة الأراضي الفلسطينية ولا يريد وحدة الشعب الفلسطيني، ولعب على نغمة الانقسام طوال 14 عاما، والعداء للفلسطينيين هو ما يتحكم في نفسية نتنياهو.

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طمس القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن إدارة هذه المعركة لا بد أن تدار بالكثير من الحكمة والكياسة للحفاظ على الشعب الفلسطيني، فمن اليوم التالي للعدوان ونتنياهو يطالب سكان قطاع غزة بالخروج، فهذا هدف واضح ومعلن من البداية يريد طمس القضية الفلسطينية، وفي المقابل هدفنا واضح وهو التخلص من الاحتلال، لكن في البداية يجب تثبيت الشعب في أرضه بتوفير كل مقومات البقاء له، ولولا الصمود الفلسطيني في الأرض والموقف المصري الرافض رفضا قاطعا لكان نتنياهو مرر هذه الخطة الماكرة.

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وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لم تكن قادرة على مجابهة حماس، وأنها فشلت بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها بشكلها الحالي لا ينبغي أن تدير قطاع غزة.


وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، قال نتنياهو إن الاحتلال لن يقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، مدعيا أنه إذا لم تنتصر دولة الاحتلال في حرب غزة فإن التهديد سيطال المنطقة بأكملها، وذلك علي حد قوله.

وتابع زاعما: "عرضنا إدخال الوقود إلى مستشفى الشفاء في غزة وحماس رفضت استلامه، ولا نريد من المجتمع الدولي أن ينتقد حربنا في غزة"، مطالبا بضرورة أن يكون لجيش الاحتلال حضور في القطاع".

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