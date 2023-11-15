البنتاجون: ليست لدينا قوات فى غزة ولن نرد على هجمات الحوثيين عسكريا

أخبار غزة الآن، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها حريصة على عدم توسع الصراع في غزة، مؤكدة أنها ليس لديها قوات في القطاع.

تهديدات الحوثيين للقوات الأمريكية

وشدد البنتاجون، على أن تهديدات الحوثيين فى اليمن للقوات الأمريكية لن تؤدي إلى مواجهات عسكرية.

رفض حماس مزاعم البنتاجون

من جانبها أعلنت حركة حماس، أنها تدين وترفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض، حول استخدام الحركة للمستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال المحتجزين أو مراكز للقيادة والسيطرة.

وذكرت الحركة الفلسطينية، أن هذه التصريحات ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه.

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وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، رد على الاتهامات الأمريكية للحركة، بأنها تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية.

رفض اتهامات البيت الأبيض لحركة حماس



ولفت الرشق خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية مساء الثلاثاء قائلا: نرفض اتهامات البيت الأبيض والبنتاجون وموقفهم منحاز دائما للاحتلال وهم شركاء معه في العدوان على شعبنا.

واستطرد الرشق خلال تصريحاته بأن الادارة الأمريكية أعطت الاحتلال الضوء الأخضر في البداية لاقتراف جرائم الحرب وها هي الآن تعطيه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة والمجازر ضد المستشفيات وضد النساء والأطفال.

وزعم البيت الأبيض مساء الثلاثاء إن لديه معلومات مخابراتية خاصة به تفيد بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية، و"ربما لتخزين الأسلحة"، وأضاف أن ذلك الأمر "يشكل جريمة حرب".



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي صرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات في القيادة والسيطرة"، وربما لتخزين الأسلحة.

احتجاز رهائن إسرائيل داخل قطاع غزة

وأضاف زاعما أن "أمريكا لديها معلومات عن استخدام حماس والجهاد الإسلامي المستشفيات في غزة لإخفاء العمليات واحتجاز الرهائن، وأن واشنطن تبحث بنشاط مع الشركاء في المنطقة مسألة الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وأردف أن "أفعال حماس لن تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين"، وأعرب عن ترحيب بلاده "بمساعدة الصين في ضمان حصول إسرائيل على الدعم، وإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون لها".