قاضي قضاة فلسطين: موافقة القادة والرؤساء شرط شيخ الأزهر الوحيد لإقرار زيارة العرب للقدس
دعا الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، والمستشار الديني للرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، الشعوب العربية والإسلامية إلى ضرورة زيارة القدس لكسر حالة الحصار المفروضة عليها.
موقف الشعوب العربية من زيارة القدس
وقال “الهباش” منذ عام 1967 وحتى عام 2009 كل العرب والمسلمين عازفون عن زيارة القدس، مسلمين ومسيحيين تحت شعار عدم التطبيع، ونحن ضد تطبيع الدول العربية، لكن هل زيارة القدس تطبيع؟ فالشخص منا يزور القدس التى يعتبرها القانون الدولى أرضا محتلة، وأنا أرغب فى رؤية العرب كلهم بالقدس، فوجودهم جزء من معركة منع التهويد، لهذا أدعو بكل قوة لزيارتنا.
موقف شيخ الأزهر من زيارة القدس
وعن موقف شيخ الأزهر من الموافقة على زيارة القدس في في هذه الأوضاع قال “الهباش” :" الإمام الأكبر رجل محترم وواعٍ ومساند للقدس، وأكد لى أن القادة العرب حين يتخذون قرارًا بذلك سنكون معهم، وبالتالى إذا اتخذت القيادات السياسية قرارا بالسماح لمواطنيهم بزيارة القدس سيكون الإمام معهم".
أهمية زيارة القدس
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أنه علينا أن نؤكد أن زيارة القدس من حيث البعد الدينى هى فضيلة دينية عند المسلمين والمسيحيين، وعلى المستوى السياسى من بيده وزن المصالح من زيارة العرب والمسلمين للقدس وفلسطين، من هم يعيشون على أرض الواقع فى الأرض المحتلة، لهذا نؤكد أن الزيارة تنفع فلسطين سياسيا واقتصاديًا وقانونيًا أمام العالم أجمع، بل أؤكد أننا نشعر بمرارة كبيرة بسبب مقاطعة زيارة القدس.
وأكد “الهباش” أن الأولوية التى نتحرك عليها حاليا تنفيذ ثلاث أهداف، وقف إطلاق النار أولًا، ثم ضمان وصول المساعدات الإنسانية، والهدف الثالث نزع أسباب الصراع حتى لا يتكرر كل عامين أو ثلاثة، فالحرب الحالية هى السادسة على غزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.