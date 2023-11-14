مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب، حصلت فيتو على الجدول الكامل باليوم والساعة، لجميع مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب التي تستضيفها تونس في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن بينها مباريات منتخب مصر للشباب مواليد 2005.

وبحسب الجدول الذي حصلت عليه فيتو فإن جميع مباريات الدورة ستقام في الثانية ظهرا بتوقيت تونس الثالثة بتوقيت مصر على النحو التالي:

مواعيد مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب، فيتو

منتخب الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة ليبيا

اختتم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب المرسي استعدادا لمباراة الغد أمام ليبيا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة شمال افريقيا الودية بتونس.

Advertisements

حرص الجهاز الفني خلال المران على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكية، وشهد المران حالة من التركيز والجدية من جانب جميع اللاعبين.

وتواجد محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة رئيس البعثة في تونس، في المران لتحفيز ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل ضربة البداية لمنتخب الشباب غدا بالبطولة.

منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بتونس

خاض منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، مرانه الأول على ملعب الكرم بتونس، في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم استعدادا لمواجهة ليبيا الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

شارك في المران جميع اللاعبين، وجاء المران قويا وحماسيا واستمر ساعة ونصف الساعة تقريبا وانتهى بتقسيمة طبّق خلالها الجهاز الفني بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

شهد المران حضور محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس.

منتخب الشباب يستعد لبطولة شمال أفريقيا، فيتو

نتائج الاجتماع التنسيقي

في السياق ذاته، عُقد أمس الإثنين الاجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا

من المقرر أن يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، نظيره الليبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية.

في السياق ذاته، عُقد الإجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.

قوام بعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.