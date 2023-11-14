أخبار الرياضة اليوم.. تحركات سعودية جديدة لضم محمد صلاح.. تطورات أزمة أوسوريو والزمالك.. وفاركو يفسخ عقد عمرو وردة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

مازالت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، تتمسك بالحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع صلاح إلى اتحاد جدة في صيف 2023.

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

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ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

عقد أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على الكولومبي أوسوريو جدولة مستحقاته لدى النادي، بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، وطلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك في حديثه مع أوسوريو، على احترام النادي له وتقدير دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

ورحب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدير الفني السابق للفريق داخل مقر القلعة البيضاء، وتم التأكيد على ضرورة إنهاء التعاقد بالشكل اللائق للطرفين.

من ناحية أخرى، حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار، إنهاء التعاقد مع عمرو وردة، لاعب الفريق، بعد أقل من شهرين على ضمه، بسبب انقطاعه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار مجلس إدارة فاركو بفسخ التعاقد مع عمرو وردة بناء على توصية من الجهاز الفني للفريق تحت قيادة خالد جلال.

وغاب عمرو وردة عن تدريبات فاركو، منذ قدوم خالد جلال، الذي تولى المسئولية خلفا للمدرب البرتغالي برونو روماو، خاصة بعد تصريحات جلال حول ضرورة زيادة تركيز اللاعب حتى يشارك في المباريات، وهو ما أغضب اللاعب الذي انقطع عن التدريبات.

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني الفوز على نظيره الزمالك الذي يقوده أحمد مرعي بنتيجة (81-66)، في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2023 /2024.

وتوقفت المباراة لما يقارب الساعة قبل ثوان من نهاية الشوط الأول، بسبب اعتراض لاعبي الأهلي وجهازهم الفني على تواجد عدد من الجماهير في مدرجات صالة الزمالك، رغم قرار اتحاد السلة بخوض المباراة بدون جمهور.

بدأت الأزمة عقب طرد أوجستي بوش مدرب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، قبل 11 ثانية فقط من انتهاء الشوط الأول، بسبب الاعتراض على التحكيم.

وأثناء خروج أوجستي بوش من الملعب،، حدثت مناوشات بينه وبين عدد من جماهير الزمالك القليلة المتواجدة، وأخطر الحكم أنه يتعرض للسباب من المدرجات، وبالتالي طالب الأهلي بإخلاء المدرجات خلف دكة بدلاء الفريق من أجل استكمال المباراة.

وكان فريق المرتبط تحت 18 عاما بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة (70-56).

وتقام مباراتا الإياب على مستوى المرتبط والرجال بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل.

عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع زملائه في معسكر المنتخب الوطني، بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس، قبيل التوجه لملعب استاد القاهرة لخوض المران الأساسي للفريق إستعدادا لمواجهة جيبوتي بعد غد الخميس في الجولة الإفتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب مصر الوطني، أن محمد صلاح حرص في بداية حديثه مع زملائه اللاعبين، على تحفيزهم، مشيرا إلى أن التصفيات الحالية للمونديال هي الأخيرة أمام هذا الجيل لتحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن أغلب لاعبي الجيل الحالي لم يشاركوا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، كما فشلوا في التأهل لنسخة مونديال 2022 في قطر.

صلاح أكد لزملائه أنهم أمام فرصة ذهبية لحفر أسماءهم بحروف الذهب في سجلات الكرة المصرية، من خلال العمل بكل جدية من أجل التتويج ببطولة أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار بشهر يناير المقبل، خاصة أن البطولة تغيب عن الفراعنة منذ 13 عاما، حينما توج بها منتخب مصر في نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا.

تحددت أسعار تذاكر مباراة منتخبي مصر وجيبوتي، في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.

تحدث النجم المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال في حوار مطول مع موقع ناديه الرسمي بمناسبة مرور 8 سنوات على الانضمام للمدفعجية.

وقال النني في حديثه لموقع النادي: “لقد لعبت مع الأهلي، أعتقد أنه أكبر نادٍ في أفريقيا، انضممت له عندما كنت في السادسة من عمري”.

وأضاف: “المسافة بين النادي ومدينتي كانت تبعد ساعتين لذا كان علينا السفر إلى هناك لفترة طويلة، لكنها كانت جيدة حقًا. احببت النادي بشدة لقد كانت كرة القدم دائمًا بالنسبة لي، كنت دائمًا لاعب كرة قدم وكانت الرياضة الوحيدة التي أحببناها جميعًا. كنت القائد وكنت ألعب في مركز قلب الدفاع، وبعد ذلك غيرت مركزي إلى خط الوسط”.

وواصل: "أعتقد أن الشيء الرئيسي بالنسبة للإنسان هو أن يحاول التعلم من كل ما يحيط به".

وشدد: “من الجيد التعرف على الثقافات الأخرى، وتعلم اللغات الأخرى، ومعرفة كيف يفكر الآخرون، لأن كل بلد يختلف عن الآخر. حتى منذ قدومي إلى إنجلترا، تعلمت بعض اللغة الإسبانية من ميكيل والمدربين، وكذلك بعض البرتغالية من اللاعبين البرازيليين”.

وأكمل النني: "أحاول دائمًا القيام بنصائح للاعبين بذلك لأنني كنت في هذا الموقف بنفسي، عندما تتحدث معهم وتقدم النصائح للاعبين الشباب، فإنهم يعرفون مدى أهمية ذلك. والشيء الجيد هو أنهم يستمعون".

حصلت فيتو على الجدول الكامل باليوم والساعة، لجميع مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب التي تستضيفها تونس في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن بينها مباريات منتخب مصر للشباب مواليد 2005.

وبحسب الجدول الذي حصلت عليه فيتو فإن جميع مباريات الدورة ستقام في الثانية ظهرا بتوقيت تونس الثالثة بتوقيت مصر.