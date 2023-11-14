فاركو يفسخ عقد عمرو وردة بعد شهرين من انضمامه للفريق

عمرو وردة، قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار، إنهاء التعاقد مع عمرو وردة، لاعب الفريق، بعد أقل من شهرين على ضمه، بسبب انقطاعه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار مجلس إدارة فاركو بفسخ التعاقد مع عمرو وردة بناء على توصية من الجهاز الفني للفريق تحت قيادة خالد جلال.

وغاب عمرو وردة عن تدريبات فاركو، منذ قدوم خالد جلال، الذي تولى المسئولية خلفا للمدرب البرتغالي برونو روماو، خاصة بعد تصريحات جلال حول ضرورة زيادة تركيز اللاعب حتى يشارك في المباريات، وهو ما أغضب اللاعب الذي انقطع عن التدريبات.

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وكان نادي فاركو أعلن رسميا يوم 20 سبتمبر الماضي التعاقد مع عمرو وردة، لاعب منتخب مصر السابق، بعد رحيله عن الرجاء المغربي بفسخ التعاقد.

وكتب نادي فاركو على حسابه بموقع فيس بوك: عاشق الإسكندرية يرفض الجميع ويعود إلى أرض الوطن من أجل فاركو.

الرجاء المغربي يفسخ عقد عمرو وردة

وأعلن نادي الرجاء المغربي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، فسخ “الارتباط بين النادي واللاعب المصري عمرو وردة ” بناء على طلبه.

وتعاقد الرجاء مع لاعب الوسط البالغ عمره 29 عامًا قبل نحو أسبوعين بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وقال الرجاء عبر صفحته على موقع فيسبوك “تم مساء فسخ الارتباط بين النادي واللاعب عمرو وردة نزولًا على طلب الأخير لأسباب نفسية وشخصية”

وتابع “في هذا الصدد وحماية لمصلحة النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد من أجل رحيله دون متابعة قانونية”.

واحتل الرجاء المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي ليبتعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل.

رحلة احتراف عمرو وردة

وبدأ وردة، ناشئ الأهلي السابق، رحلته الاحترافية في اليونان في 2015 ولعب لعدة أندية أبرزها باوك الذي فاز معه بالدوري وبكأس اليونان ثلاث مرات، وكانت تجربته الأخيرة مع أبولون ليماسول القبرصي.

وخاض 30 مباراة دولية مع مصر وسجل هدفين وشارك في كأس العالم 2018، لكن لم ينضم للمنتخب منذ كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي وخروجه من التشكيلة خلال البطولة.

غضب من تصرفات عمرو وردة

عبر نادي الرجاء الرياضي، عن استيائه من التصرفات التي بدرت عن لاعبه عمرو وردة، والذي طالب إدارة الفريق الأخضر بفسخ عقده، بعد 10 أيام فقط من توقيعه على العقود الرسمية.