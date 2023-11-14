الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ليفربول إيكو تكشف تحركات جديدة من السعودية لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

مازالت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين،  تتمسك بالحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول.


ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع صلاح إلى اتحاد جدة في صيف 2023.

تحركات جديدة لضم محمد صلاح 

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

Advertisements


وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

وكشفت "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليج، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي المصري محمد صلاح دوري روشن السعودي صلاح محمد صلاح محمد صلاح نجم ليفربول

مواد متعلقة

ريال مدريد يترقب، نجم بايرن ميونخ يتخذ قرارا بالرحيل

يوفنتوس يجدد عقد نجم خط وسطه بطل أزمة المراهنات

أنشيلوتي يغادر اجتماع لجنة الحكام مع مدربي الليجا ويصفه بالفوضى

رسميا نابولي يعلن تعيين والتر ماتزاري مديرا فنيا للفريق

الأكثر قراءة

مصادر رسمية تكشف سبب زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى مصر

شهدت طرد وتوقفا، الأهلي يهزم الزمالك في ربع نهائي دوري مرتبط كرة السلة

حاصل على دبلوم، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب المخ المزيف بالشرقية (صور)

تحرك جديد من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد حركة حماس

سموحة يطلب التعاقد مع لاعب الأهلي

فرض هدنة في غزة بأمر الرحمن، الأمطار والعواصف تشل حركة طيران الاحتلال الإسرائيلي (صور)

إعادة تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل إلى مصر

اتهمه بقتل أطفال غزة، صحفي يطارد سيناتور أمريكيًا داخل قطار (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

تعرف على سر ارتداء منى عبد الغني الحجاب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية