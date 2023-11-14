تعرف على نتائج اجتماع مجلس الزمالك مع أوسوريو

عقد أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على الكولومبي أوسوريو جدولة مستحقاته لدى النادي، بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، وطلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك في حديثه مع أوسوريو، على احترام النادي له وتقدير دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

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ورحب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدير الفني السابق للفريق داخل مقر القلعة البيضاء، وتم التأكيد على ضرورة إنهاء التعاقد بالشكل اللائق للطرفين.

من ناحية أخرى، حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك بسبب شكوى اللاعب من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة، وقام الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بمنح اللاعب راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بوضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية حتى يتعافى ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بشكل كامل، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال اليومين الماضيين لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، في ظل الإجهاد العضلي الذي عانى منه، وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على عبد الشافي والتأكد من جاهزيته التامة من الناحية الطبية.

وأدى محمد عبد الشافي الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة بشكل كامل لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و أدى "شيكابالا" برنامجًا تأهيليًا خاصًا خلال الأيام الماضية، بعد مباراة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر، وفقًا لبرنامج وضع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وخاض "شيكابالا" الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية وجزء من التقسيمة الفنية على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم.

وحصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

و يعاني مصطفى شلبي من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.