الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

محمد النني لموقع أرسنال: الأهلي أكبر نادٍ في أفريقيا وهذا سر تألق المدفعجية

محمد النني، فيتو
محمد النني، فيتو

تحدث النجم المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال في حوار مطول مع موقع ناديه الرسمي بمناسبة مرور 8 سنوات على الانضمام للمدفعجية.

حوار النني مع موقع آرسنال 

وقال النني في حديثه لموقع النادي: “لقد لعبت مع الأهلي، أعتقد أنه أكبر نادٍ في أفريقيا، انضممت له عندما كنت في السادسة من عمري”.

وأضاف: “المسافة بين النادي ومدينتي كانت تبعد ساعتين لذا كان علينا السفر إلى هناك لفترة طويلة، لكنها كانت جيدة حقًا. احببت النادي بشدة لقد كانت كرة القدم دائمًا بالنسبة لي، كنت دائمًا لاعب كرة قدم وكانت الرياضة الوحيدة التي أحببناها جميعًا. كنت القائد وكنت ألعب في مركز قلب الدفاع، وبعد ذلك غيرت مركزي إلى خط الوسط”.

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وواصل: "أعتقد أن الشيء الرئيسي بالنسبة للإنسان هو أن يحاول التعلم من كل ما يحيط به". 

 

وشدد: “من الجيد التعرف على الثقافات الأخرى، وتعلم اللغات الأخرى، ومعرفة كيف يفكر الآخرون، لأن كل بلد يختلف عن الآخر. حتى منذ قدومي إلى إنجلترا، تعلمت بعض اللغة الإسبانية من ميكيل والمدربين، وكذلك بعض البرتغالية من اللاعبين البرازيليين”.

وأكمل النني: "أحاول دائمًا القيام بنصائح للاعبين بذلك لأنني كنت في هذا الموقف بنفسي، عندما تتحدث معهم وتقدم النصائح للاعبين الشباب، فإنهم يعرفون مدى أهمية ذلك. والشيء الجيد هو أنهم يستمعون".

وأكد: "بعض اللاعبين الشباب، ويجب أن أقول إنهم ليسوا هنا، يعتقدون أنهم كبار بالفعل،، لكن اللاعبين هنا يستمعون إلينا ويريدون معرفة المزيد، أعتقد أن هذا هو السبب وراء قيامهم بأشياء رائعة معنا".

وواصل: "يعمل هذا الترابط بين اللاعبين في كلا الاتجاهين، ويقول لاعب خط الوسط إن الفريق كان دائمًا موجودًا من أجله أيضًا، خلال الأوقات الجيدة والسيئة، وخاصة عندما يكون خارج الملاعب.

وأوضح: "لا أستطيع التفكير في وقت واحد عندما كنت بحاجة إليه فريقي خلفي ولم يكن لدي، إنهم موجودون دائمًا من أجلي ونحن دائمًا هناك من أجل بعضنا البعض، أعتقد أن هذا شيء موجود بالفعل في ثقافتنا في غرفة تبديل الملابس وفي الفريق".

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الأهلي محمد النني أرسنال النني

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