إعادة تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل إلى مصر

أفادت وكالة “رويترز” مساء اليوم الثلاثاء، بإعلان شركة شيفرون استئناف تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل إلى مصر بعد توقف دام شهرًا.

شيفرون تكشف تفاصيل استئناف خط غاز شرق المتوسط

وأكدت شركة شيفرون، فى بيان صادر عنها، استئناف تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط من إسرائيل إلى مصر بعد توقف دام 30 يوما، بسبب الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة.

وقالت الشركة النفطية في بيان: إن "شيفرون ميديترينيان ليمتد تؤكد استئناف تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط يوم 14 نوفمبر 2023".

وتوقف تدفق الصادرات عبر خط غاز شرق المتوسط في العاشر من أكتوبر، وذلك بعد 3 أيام من بدء الصراع.

ويمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل، على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال غزة، إلى العريش في مصر، حيث يتصل بخط أنابيب بري.

وخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 90 كيلومترا الرابط الرئيسي بين حقل الغاز البحري ليفياثان، الذي تديره شيفرون، ومصر. ويضم كونسورتيوم ليفياثان الشركة المشغلة شيفرون ونيوميد إنرجي الإسرائيلية وريشيو إنرجيز.

إعلان شيفرون توقف خط الغاز بين إسرائيل ومصر

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية مطلع الشهر الماضي: أن شركة شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين إسرائيل ومصر وستُصدره في خط أنابيب بديل عبر الأردن، على خلفية المواجهات العسكرية الدائرة بين الاحتلال والمقاومة منذ عملية طوفان الأقصى.

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إغلاق حقل الغاز الرئيسي تمار

وكانت قد طالبت إسرائيل بإغلاق حقل الغاز الرئيسي "تمار"، والذي تديره شركة "شيفرون" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد اندلاع أعمال العنف، عقب اندلاع مواجهات طوفان الأقصى.

وقالت شركة "شيفرون" في بيان أمس الاثنين: "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها والبيئة ومنشآتنا"، وأشارت إلى أنها لا تزال تزود العملاء في إسرائيل والمنطقة من حقل آخر للغاز وهو "ليفياثان".

انخفاض شحنات تصدير الغاز الطبيعي

قد يؤدي توقف حقل "تمار" إلى انخفاض الشحنات أو حتى تأخيرها، بعد أن خططت مصر لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر قبل حلول فصل الشتاء الأوروبي.

وفي أغسطس الماضي، قالت إسرائيل إنها ستصدر المزيد من الغاز من حقل "تمار" إلى مصر.



ويقع حقل "تمار" البحري على بعد 24 كيلومترا غرب عسقلان، شمال قطاع غزة، ويتم استخراج الغاز في الحقل من 6 آبار، ويتراوح إنتاج كل واحد منها ما بين 7.1 و8.5 مليون متر مكعب يوميا، وفقا لشركة "شيفرون".