وزير الطاقة الإسرائيلي يزعم موافقة حكومته على زيادة صادرات الغاز إلى مصر

زعم وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الموافقة على زيادة صادرات الغاز إ لى مصر من حقل تمار.



وبحسب تقارير عبرية فإن وزير الطاقة الإسرائيلي أعلن توقيع اتفاقية بزيادة تصدير الغاز إلى مصر، لافتا إلى أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى تعزيز العلاقات السياسية بين القاهرة وتل أبيب.

تصدير الغاز الإسرائيلي لـ “مصر”

ولفتت وكالة رويترز الإخبارية إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تجدد الاهتمام بالتنقيب البحري في إسرائيل، ونقاش بشأن ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالغاز للاستخدام المحلي.

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وسبق وأن دعا وزير الطاقة الإسرائيلي إلى زيادة عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.

وحقل تمار للغاز، هو حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط، اُكتشف في عام 2009، ويقع الحقل على بعد 50 ميل غرب حيفا على عمق 1700 متر تحت سطح البحر.

ويقع حقل غاز تمار في شرق البحر الأبيض المتوسط مقابلا لسواحل سوريا ولبنان وقبرص وفلسطين وإسرائيل ومصر.

