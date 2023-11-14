حبس تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي في قنا
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيًا بقنا ، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط 3 أشخاص بقنا لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (3 أشخاص – مقيمين بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
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