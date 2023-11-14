الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي في قنا

حبس تشكيل عصابى للاتجار
حبس تشكيل عصابى للاتجار بالنقد الاجنبى فى قنا

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيًا بقنا ، لقيامهم بالاتجار غير المشروع  فى النقد الأجنبى، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

الجزيرة 2، ليلة القضاء على أخطر بؤرة اجرامية بأسيوط، ومصرع 6 عناصر واستشهاد ضابط وإصابة آخر (صور)

 ضبط 3 أشخاص بقنا لقيامهم بالاتجار غير المشروع  فى النقد الأجنبى
 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (3 أشخاص – مقيمين بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. 
 

Advertisements

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتجار في النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى قطاع الأمن العام عملات محلية وأجنبية

مواد متعلقة

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

الجزيرة 2، ليلة القضاء على أخطر بؤرة اجرامية بأسيوط، ومصرع 6 عناصر واستشهاد ضابط وإصابة آخر (صور)

استشهاد النقيب طارق جميل بمديرية أمن أسيوط

مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون فى تبادل لإطلاق النار بأسيوط

للنصب على المواطنين، ضبط صاحب شركة سياحة وهمية يزعم توفير تأشيرات للخارج

فنى صيانة يحتجز نجله ويهدد بقتله والانتحار فى المنوفية

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة فى المطرية

الأمن العام يضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب 11 واقعة سرقة دراجات نارية في الجيزة والغربية

الأكثر قراءة

مصادر رسمية تكشف سبب زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى مصر

شهدت طرد وتوقفا، الأهلي يهزم الزمالك في ربع نهائي دوري مرتبط كرة السلة

حاصل على دبلوم، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب المخ المزيف بالشرقية (صور)

تحرك جديد من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد حركة حماس

فرض هدنة في غزة بأمر الرحمن، الأمطار والعواصف تشل حركة طيران الاحتلال الإسرائيلي (صور)

سموحة يطلب التعاقد مع لاعب الأهلي

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، سعر الذرة المستوردة والصويا يواصل الارتفاع في الأسواق

إعادة تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل إلى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

تعرف على سر ارتداء منى عبد الغني الحجاب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية