الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

روسيا تعلن مقتل وإصابة 895 جنديا أوكرانيا وإسقاط 23 مسيرة خلال 24 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية،فيتو
الحرب الروسية الأوكرانية،فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد  الجيش الأوكراني أكثر من 895 فردا بين قتيل وجريح وإسقاط 23 مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخي HIMARS أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة JDAM خلال 24 ساعة.

 

الدفاع الروسية تعلن حصيلة معارك خاركوف 

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: "صدت قواتنا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 155 عسكريا".

وأضاف البيان أن القوات الروسية على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، قامت بصدّ 6 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 210 عسكريين بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومركبات منها مدرعة "برادلي" أمريكية، ومدفع M119 Paladin أمريكي.

وتابع:"على محور دونيتسك صدت قواتنا 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 300 فرد بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية الصنع، وفى جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير أسلحة غربية.

وأردف البيان: " أنه على محور زابوروجيه تم القضاء على 75 عسكريا وتدمير أسلحة ومدافع غربية، وفى خيرسون بلغت خسائر العدو 95 عسكريا وتدمير مدافع غربية، كما تم إسقاط 23 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، واعتراض صاروخي  HIMARS أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة JDAM أمريكية الصنع.

Advertisements

حصيلة ضحايا الجيش الأوكرانى

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 715 قتيلا وجريحا، وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا بين قتيل وجريح.

وتابع البيان، على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا، وعلى محور دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 205 عسكريين وتم تدمير موقعي تحكم بمسيرات (طائرة).

واستطرد، فيما يتعلق بمحور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 100 فرد وتم تدمير أسلحة غربية، وفي زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا.

ومن جهة جبهة خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية، وتم إسقاط 10 مسيرات في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

روسيا تعلن مقتل وإصابة 715 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أوكرانيا أمام مرحلة صعبة، بوتين يصطاد الفريسة وسط الانشغال بأحداث غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الاوكراني الدفاع الروسية أوكرانيا دونيتسك كوبيانسك

مواد متعلقة

كيف وصلت غزة وحقيقة الدور المصري.. مسار نقل أسلحة أمريكية وبريطانية متطورة إلى حماس.. سوق سوداء لبيع مساعدات أوكرانيا.. وتجار يهود وضباط إسرائيليون كبار

روسيا تعلن مقتل وإصابة 715 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أوكرانيا أمام مرحلة صعبة، بوتين يصطاد الفريسة وسط الانشغال بأحداث غزة

بسبب أوكرانيا وإسرائيل، البيت الأبيض يحذر من فوضى مرتقبة في أمريكا

مستشار سابق يطالب بعزل زيلينسكي، انقلاب في أوكرانيا

استخدمته أوكرانيا في تفجير جسر القرم.. معلومات عن سلاح آر دي إكس الذي تقصف به إسرائيل أهل غزة

الأكثر قراءة

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد زيادة الجرام 500 جنيه، شعبة الذهب تنصح الراغبين فى الاستثمار بالتوجه نحو المعدن الأصفر

الداخلية تكشف حقيقة بيان تحذير المواطنين من عصابة سرقة المنازل تحت تهديد السلاح

تعرف على نتائج اجتماع مجلس الزمالك مع أوسوريو

بسمة داود تحتفل بعقد قرانها من المؤلف هاني سرحان، وفتحي عبد الوهاب أول الحضور

جانتس يكشف مخطط جيش الاحتلال بشأن غزة خلال الفترة المقبلة

الحكم على سائقين بتهمة خطف موظفة تحت تهديد السلاح في كرداسة

ما تريد معرفته عن مسلسل أمير كرارة الجديد "بيت الرفاعي" (فيديوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية