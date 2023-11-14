روسيا تعلن مقتل وإصابة 895 جنديا أوكرانيا وإسقاط 23 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 895 فردا بين قتيل وجريح وإسقاط 23 مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخي HIMARS أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة JDAM خلال 24 ساعة.

الدفاع الروسية تعلن حصيلة معارك خاركوف

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: "صدت قواتنا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 155 عسكريا".

وأضاف البيان أن القوات الروسية على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، قامت بصدّ 6 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 210 عسكريين بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومركبات منها مدرعة "برادلي" أمريكية، ومدفع M119 Paladin أمريكي.

وتابع:"على محور دونيتسك صدت قواتنا 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 300 فرد بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية الصنع، وفى جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير أسلحة غربية.

وأردف البيان: " أنه على محور زابوروجيه تم القضاء على 75 عسكريا وتدمير أسلحة ومدافع غربية، وفى خيرسون بلغت خسائر العدو 95 عسكريا وتدمير مدافع غربية، كما تم إسقاط 23 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، واعتراض صاروخي HIMARS أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة JDAM أمريكية الصنع.

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حصيلة ضحايا الجيش الأوكرانى

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 715 قتيلا وجريحا، وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا بين قتيل وجريح.

وتابع البيان، على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا، وعلى محور دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 205 عسكريين وتم تدمير موقعي تحكم بمسيرات (طائرة).

واستطرد، فيما يتعلق بمحور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 100 فرد وتم تدمير أسلحة غربية، وفي زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا.

ومن جهة جبهة خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية، وتم إسقاط 10 مسيرات في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.