أوكرانيا أمام مرحلة صعبة، بوتين يصطاد الفريسة وسط الانشغال بأحداث غزة

نقلت صحيفة أمريكية عن مصدر عسكري تابع "للواء الميكانيكي 47" في الجيش الأوكراني، قوله اليوم، أنه "ليس لدى جيش كييف ما يكفي من الذخيرة والأفراد، لذلك يتم أحيانا إرسال أطقم المركبات المدرعة ومشغلي الطائرات بدون طيار إلى مواقع أمامية".

أوضاع صعبة فى أوكرانيا

ورجحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن تكون المرحلة المقبلة من النزاع صعبة بالنسبة لـ أوكرانيا، بعدما ضاعفت روسيا إنتاج الأسلحة والذخائر، ووضعت اقتصادها على سكة المواجهة طويلة الأمد.

Advertisements

وأضافت: "تبدو المرحلة القادمة من المعارك أكثر خطورة بالنسبة لأوكرانيا... يعترف مسؤولون أوكرانييون بأن الحرب طويلة الأمد ستنتصر فيها روسيا التي حولت صناعاتها إلى المجرى العسكري".

وأضافت أن موسكو نظمت إنتاج المسيّرات الضاربة والصواريخ والدبابات ولديها احتياطات كبيرة من الأسلحة، في حين تعاني كييف التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الحلفاء الغربيين، من نقص الذخيرة والأسلحة والأفراد في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وقال قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني في حديث لمجلة "إيكونوميست" مؤخرا، إن الجيش الأوكراني وصل إلى طريق مسدود و"على الأرجح لن يحقق اختراقا عميقا وجميلا".

كما اعترف بأنه فشل في إظهار الوتيرة الرائعة لتقدم القوات التي توقعها الغرب منه وفقا للكتب الدراسية لحلف "الناتو".

الجيش الأوكراني يشكو من نقص في الذخيرة وعدد القوات



ووفقا للصحيفة فإن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبات خطيرة في التسلح.

وأشار التقرير إلى أن عددا متزايدا من داعمي أوكرانيا في أوروبا والولايات المتحدة يقولون إن القوات الأوكرانية ستكون في وضع أفضل إذا سرّعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم كييف معدات وأسلحة ثقيلة مثل الدبابات والصواريخ والطائرات المقاتلة.

كذلك استند التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى تقييم الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى الناتو، دوغلاس لوت، الذي يعتقد أنه لا توجد "رصاصة فضية" يمكنها تغيير "وضع الجمود" في الصراع في أوكرانيا على المدى القصير.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، إن الولايات المتحدة والغرب مستعدان لتقديم كافة الوعود لأوكرانيا بغية إطالة أمد الصراع مع روسيا.

كذلك أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بداية الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة قررت تقليص مساعداتها العسكرية المقدمة لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونغرس.

هذا وقد أعربت كييف عن قلقها الكبير من الغموض المحيط بتمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، الذي يؤثر على مسألة تخصيص المساعدات لبلاده.

وفي أوائل أكتوبر، أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الكونغرس ميزانية مدتها 45 يوما لتجنب الإغلاق ــ تعليق عمل الحكومة الفيدرالية ــ ولكن من دون تخصيص اعتمادات لتلبية احتياجات الأوكرانيين.