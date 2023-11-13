الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

روسيا تعلن مقتل وإصابة 715 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الدفاع الروسية،
وزارة الدفاع الروسية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 715 قتيلا وجريحا، وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا بين قتيل وجريح.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا.

وعلى محور دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 205 عسكريين وتم تدمير موقعي تحكم بمسيرات (طائرة).

وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 100 فرد وتم تدمير أسلحة غربية.

وعلى محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا.

وعلى محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية.

وتم إسقاط 10 مسيرات في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

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أوكرانيا أمام مرحلة صعبة

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة أمريكية عن مصدر عسكري تابع "للواء الميكانيكي 47" في الجيش الأوكراني، قوله اليوم، أنه "ليس لدى جيش كييف ما يكفي من الذخيرة والأفراد، لذلك يتم أحيانا إرسال أطقم المركبات المدرعة ومشغلي الطائرات بدون طيار إلى مواقع أمامية".

ورجحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن تكون المرحلة المقبلة من النزاع صعبة بالنسبة لـ أوكرانيا، بعدما ضاعفت روسيا إنتاج الأسلحة والذخائر، ووضعت اقتصادها على سكة المواجهة طويلة الأمد.

وأضافت: "تبدو المرحلة القادمة من المعارك أكثر خطورة بالنسبة لأوكرانيا... يعترف مسؤولون أوكرانيون بأن الحرب طويلة الأمد ستنتصر فيها روسيا التي حولت صناعاتها إلى المجرى العسكري".

وأضافت أن موسكو نظمت إنتاج المسيّرات الضاربة والصواريخ والدبابات ولديها احتياطات كبيرة من الأسلحة، في حين تعاني كييف التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الحلفاء الغربيين، من نقص الذخيرة والأسلحة والأفراد في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

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