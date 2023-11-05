أعلن أوليج سوسكين، الذي عمل كمستشار لدى رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما، أنه تم تدمير البرلمان الأوكراني وتدير الدولة هيئة غير دستورية قامت بانقلاب عبر أحكام عرفية غير قانونية.

انقلاب مخالف للدستور

وأوضح سوسكين على قناته في يوتيوب: "تم تنفيذ انقلاب مخالف للدستور.. البرلمان الأوكراني مصاب بالشلل، لم تعد مسموعة على الإطلاق كتلة يوليا تيموشينكو البرلمانية.. لقد تم سحقها، كما تم سحق كتلة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.. لذلك، تم فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في جمهورية أوكرانيا البرلمانية - الرئاسية، ويتم تمديد هذه الأحكام بشكل غير قانوني.. وهذا ما يسمى اغتصاب السلطة".

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من جانبه، وصف سوسكين مكتب رئيس أوكرانيا بأنه هيئة غير دستورية، وعبارة عن "ديوان" بسيط يقيد بشكل غير قانوني حقوق المواطنين الأوكرانيين.

وقد شدد المستشار السابق على ضرورة عزل فلاديمير زيلينسكي، بسبب انتهاك الدستور فيما يتعلق بالانتخابات، وفرض الأحكام العرفية، وكذلك بسبب الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام كييف ضد مواطنيه، لكن ذلك لا يحدث لأن أوكرانيا تحولت إلى دولة قطاع الطرق.

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