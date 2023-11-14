الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم

وزير الشباب وسفيرة
وزير الشباب وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع الاتفاقية،فيتو

أبرمت وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مشترك جديدة لتنفيذ مبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية داخل مصر. 

تهدف المبادرة إلى تجهيز العديد من المرافق والمراكز والأندية الرياضية حتى تصبح هذه المرافق سهلة الوصول وسهلة الاستخدام للأشخاص من أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في مصر.

وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم، فيتو 

ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، والذي يُعد امتدادًا وترسيخًا للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين، مقدما الشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.

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وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم، فيتو 

وأكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوى القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتًا أن ذوى القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.

وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم، فيتو 

وبموجب اتفاقية التعاون، يجري إعادة تأهيل وتطوير عدد 60 مركزاَ من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة اعتبارًا من العام المقبل 2024، وتوفير خدمة الأنترنت لتلك المراكز، فضلًا عن إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في مصر  لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم، وتهدف إلى استفادة ما لا يقل عن 400 مستفيد.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، وتتولى " زايد العليا " الإشراف والتنسيق لتسهيل وصول وتنفيذ البرنامج وتحقيق الاهداف المرجوة وفقًا للجدول الزمني، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج( جسور أمل القابضة)، وتنسق برنامج القافلة الطبية، كما تزود المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على كافة البيانات الخاصة بتفاصيل التنفيذ.

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح، بعد تصدر محمد حمزة لاعب منتخبنا الوطني، التنصيف الأوليمبي لسلاح الشيش رجا، بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش الذي أقيم بتركيا الأسبوع الماضي.

واحتل محمد حمزة صدارة التصنيف بعد تحقيقه المركز الخامس في البطولة مما أضاف له 14 نقطة في التصنيف الأوليمبي والعالمي.

وقال أشرف صبحي: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية. 

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، نتائج دور نصف النهائي من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بالمحافظات، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نتائج نصف نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظات

أقيمت (42) مباراة في (21) محافظة، أحرز خلالها اللاعبون (221) هدفا بمعدل تهديفي عالي خمسة للمباراة الواحدة في معدل تاريخي لدوري مراكز الشباب بالمحافظات، وجاءت المحافظات الأعلى تهديفًا في ذات الدور سواء من حيث نتيجة المباراة الأساسية أو ضربات الجزاء الترجيحية، مراكز شباب محافظة سوهاج الأعلى تهديفًا بـ(20) هدفًا، يليه مراكز شباب محافظة مطروح بـ(18) هدفًا، يليه مراكز شباب محافظة أسيوط وكفر الشيخ بـ(16) هدفًا لكل محافظة، فيما جاءت القاهرة والجيزة في الأقل تهديفًا بـ(5) أهداف لكل محافظة.

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أشرف صبحي يهنئ اتحاد السلاح بتصدر محمد حمزة التصنيف الأوليمبي للشيش

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