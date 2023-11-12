الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

مركز الشهيد أحمد منسي يتأهل لنهائي دوري مراكز الشباب بشمال سيناء

مركز الشهيد أحمد
مركز الشهيد أحمد منسي يتأهل لنهائي دوري مراكز الشباب،فيتو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية- الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، صعود مركز شباب الشهيد أحمد منسي لنهائي دوري مراكز الشباب  بمحافظة شمال سيناء، والذي تنفذه الوزارة للعام العاشر علي التوالي، ويقام هذا العام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

صعود مركز شباب الشهيد أحمد منسي

وصعد مركز شباب الشهيد أحمد منسي إلي المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء بعد فوزه الصعب في النصف نهائي علي مركز شباب الكوثر بضربات الجزاء الترجيحية.

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أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تحرص على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.


وأضاف الوزير أن دور ي مراكز الشباب يهدف إلي إكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

 

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،أكد في تصريحات سابقة إلى أهمية دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة والتي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة.

 

وأضاف الوزير: "كما تكمن أهمية الدوري في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية".

الرياضة تعلن انطلاق دور الثمانية من دوري مراكز الشباب بالمحافظات

وزارة الرياضة تواصل منافسات النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب

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