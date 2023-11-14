أشرف صبحي يهنئ اتحاد السلاح بتصدر محمد حمزة التصنيف الأوليمبي للشيش

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح، بعد تصدر محمد حمزة لاعب منتخبنا الوطني، التنصيف الأوليمبي لسلاح الشيش رجا، بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش الذي أقيم بتركيا الأسبوع الماضي.

واحتل محمد حمزة صدارة التصنيف بعد تحقيقه المركز الخامس في البطولة مما أضاف له 14 نقطة في التصنيف الأوليمبي والعالمي.

وقال أشرف صبحي: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية.

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، نتائج دور نصف النهائي من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بالمحافظات، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نتائج نصف نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظات

أقيمت (42) مباراة في (21) محافظة، أحرز خلالها اللاعبون (221) هدفا بمعدل تهديفي عالي خمسة للمباراة الواحدة في معدل تاريخي لدوري مراكز الشباب بالمحافظات، وجاءت المحافظات الأعلى تهديفًا في ذات الدور سواء من حيث نتيجة المباراة الأساسية أو ضربات الجزاء الترجيحية، مراكز شباب محافظة سوهاج الأعلى تهديفًا بـ(20) هدفًا، يليه مراكز شباب محافظة مطروح بـ(18) هدفًا، يليه مراكز شباب محافظة أسيوط وكفر الشيخ بـ(16) هدفًا لكل محافظة، فيما جاءت القاهرة والجيزة في الأقل تهديفًا بـ(5) أهداف لكل محافظة.

أشار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

وتحدث الوزير عن الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات وليس الرياضية فقط، والعديد من الأنشطة المنفذة بها والعمل علي تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب، وقدم الوزير الدعوة لكافة اللجان الفنية والمعنيين بمتابعة هذه النهائيات.