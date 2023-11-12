الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

أشرف صبحي يهنئ لاعب مشروع اكتشاف الموهوبين بالانضمام إلي رايو فاليكانو الإسباني

أشرف صبحي يهنئ لاعب
أشرف صبحي يهنئ لاعب مشروع اكتشاف الموهوبين،فيتو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد الشاهد أحد اكتشافات حراسة المرمى للمشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك عقب انضمامه رسميًا إلي نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال موسم 2023 / 2024.  

أشرف صبحي يهنئ لاعب مشروع اكتشاف الموهوبين بالانضمام إلي رايو فاليكانو الإسباني، فيتو 

احتراف حارس برنامج اكتشاف المواهب في رايو فاليكانو الإسباني

وأعلن مشروع اكتشاف المواهب في كرة القدم، تعاقد نادي رايو فاليكانو الإسباني مع اللاعب محمد الشاهد حارس مرمى مواليد 2006 " ضمن اكتشافات مشروع الموهوبين، مضيفًا أن اللاعب تواجد اليوم في وحدة تدريبية خاصة بحراسة المرمى مع فريق تحت 20 عاما عقب توقيع العقد، ثم عقد المدير الفني بالقطاع جلسة خاصة مع اللاعب لمناقشة بعض النواحي الفنية والبدنية للوقوف علي مستواه الفني قبل المشاركة في المباريات الرسمية.

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وأعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بانضمام اللاعب محمد الشاهد رسميًا إلي نادي رايو فاليكانو، مؤكدا على دعمه ومساندته في رحلته الاحترافية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، يهدف إلي زيادة عدد المحترفين المصريين فى الدوريات العالمية.

أشرف صبحي يهنئ لاعب مشروع اكتشاف الموهوبين بالانضمام إلي رايو فاليكانو الإسباني، فيتو 

وأشار وزير الرياضة أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ مشروعات اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم من أجل تقديم أجيال واعدة للمنتخبات الوطنية فى مختلف المراحل العمرية، يأتي ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتطوير الشامل وتكثيف المشروعات الموهوبين فى مختلف اللعبات وخاصة كرة القدم.

الجدير بالذكر، أن مشروع "ستار أوف إيجيبت" قد حقق نجاحات خلال تنفيذ فعالياته في عدد من المحافظات ويأتي ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة المعنية بانتقاء الموهوبين في مختلف اللعبات الرياضية المتضمنة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، والذى يتم تنفيذه حاليًا في مختلف المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة، ومن خلال لجان المتابعة التي تجوب جميع المحافظات.

ويهدف المشروع الى انتقاء المواهب فى مجال كرة القدم وعمل معسكرات تدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون مع العديد من الأندية الأوروبية، والتحق به العديد من المواهب الرياضية.

 

من ناحية أخرى، كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب البادل تنس، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل بالإمارات.

كما يلتقي وزير الشباب والرياضة بعثة الناشئين قبيل المغادرة للمشاركة في كأس العالم بباراجواي، بحضور المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، وأعضاء مجلس الإدارة.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو 

جدد الدكتور أشرف صبحي التأكيد على الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو 

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو 

وأكد أشرف صبحي دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

 

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