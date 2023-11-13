الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

بتكلفة 10 ملايين جنيه، وزير الرياضة يفتتح نادي الترسانة النهري

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الترسانة النهري، فيتو

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الإثنين، الفرع النهري الجديد لنادي الترسانة بالعجوزة، بحضور طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة الترسانة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. 

 

وعبر أشرف صبحي عن سعادته  بافتتاح المقر النهري الجديد لنادى الترسانة والذي سينضم للمنشآت الرياضية لخدمة أعضاء النادي خلال الفترة المقبلة.

بتكلفة 10 ملايين جنيه، وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الترسانة النهري، فيتو 

فيما حرص النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة على التوجه بالشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه خلال الفترة التى سبقت التجهيز، مؤكدا أنهم نجحوا فى الحصول على موافقة بالمساحة المخصصة لإنشاء النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة.

 

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بتكلفة 10 ملايين جنيه، وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الترسانة النهري، فيتو 

تفاصيل افتتاح فرع نادي الترسانة النهري 

وتم إنشاء النادى النهري على مساحة 500 متر بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، حيث يضم الفرع النهري الجديد لنادى الترسانة كافتيريا ومطعم كما تم تخصيص مكان لمحبي ممارسة  الصيد بالاضافة الى شاشة عملاقة لعرض المباريات عليها.

بتكلفة 10 ملايين جنيه، وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الترسانة النهري، فيتو 

ومن ناحية أخرى، حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تكريم المنتخب المصري للبوتشا اليوم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة  وذلك بعد حصوله مؤخرا على البطولة الأفريقية متفوقا على منتخبات أفريقية لها باع كبير فى اللعبة.

 

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره للمنتخب المصري للبوتشا ولاعبيه، موضحا أن الهدف هو ممارسة الرياضة بالشكل المفروض ومشيدا بدور الأسرة على تشجيع أولادهم لممارسة الرياضة وهو الهدف الأكبر والأسمى.

 

التأهل لدورة الألعاب البارالمبية

وتقدم الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للبوتشا بالشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير ووقوفه بجانب منتخب البوتشا خلال الفترات الماضية  كما قام بوعد وزير الرياضة بتحقيق أول ميدالية فى الأولمبياد البارالمبي القادم 2024.

 

وكان المنتخب المصري للبوتشا قد نجح فى التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد تتويجه مؤخرا  ببطولة افريقيا والتى استضافتها مصر فى يوليو الماضي حيث استطاع  المنتخب المصري للبوتشا تحقيق 8 ميداليات منهم 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضة وميدالية برونزية، وهي تعد المرة الأولى في تاريخ مصر التأهل الى الأولمبياد البارالمبي بباريس 2024.

 

وتعد رياضة البوتشا واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية سنة 1995 ودخلت اللعبة مصر منذ 2018.

 

حضر فعاليات التكريم  الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والاستثمار والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية 

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وزير الرياضة يكرم المنتخب المصري للبوتشا بعد التأهل إلى الأوليمبياد البارالمبي 2024

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الشباب والرياضة الترسانة نادي الترسانة أشرف صبحي نادي الترسانة النهري

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