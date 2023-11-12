الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مخالفات تصل عقوبتها للحبس بالسكك الحديدية

قطار،فيتو
قطار،فيتو

انتهت الهيئة القومية لـ “السكك الحديدية” من الاستعداد لتشديد العقوبات على مخالفة اقتحام المزلقانات ومخالفة استخدام شخص لاشتراك شخص آخر وخاصة اشتراكات الطلبة 

 

وحذرت السكك الحديد من التعامل باشتراكات الطلاب  من خلاف أي شخص غير الطالب نفسه على قطارات  الهيئة   وذلك على خطوط الصعيد وبحري، وكافة الخطوط وتم تأكيد مواجهة أي مخالفة تحدث من قبل الركاب، وحذرت من ارتكاب المخالفات. 

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وحذرت هيئة السكة الحديد، المواطنين من ارتكاب بعض المخالفات أثناء سير القطارات، والتي تعرض صاحبها لعقوبة الحبس أو الغرامة الفورية.

 

أبرز المخالفات المعلنة من هيئة السكك الحديدية 

- استخدام اشتراك  مملوك لطالب من قبل مواطن آخر.

- فتح بلف الخطر أثناء مسير القطارات بدون داع.

- اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها أو العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك.

- إلقاء الحجارة على القطارات أو ارتكاب الأعمال العدائية ضد العاملين أثناء العمل.

- إضرام الحرائق في المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديد.

 

مخالفات تصل عقوبتها للحبس 

فى الوقت نفسه تصل عقوبة بعض المخالفات على  قطارات السكك الحديد  للحبس وتعرض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى السجن، إذا ما ترتب على فعلته تعريض حياة المواطنين للخطر أو نتج عن ذلك إصابات أو وفيات، كما يدفع فاعلها تعويض عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو ممتلكات الهيئة، إضافة إلى دفع غرامة فورية، والتي تتراوح إلى ما بين 50 إلى 200 جنيه.

ومن ناحية أخرى، قال المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع محطات السكة الحديد، لمواجهة الأمطار، والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الأمطار التي شهدتها القاهرة والمحافظات، لن تؤثر في حركة سير القطارات، وأضاف في تصريحات له أن حركة القطارات مستمرة، ويمكن خفض السرعات مع سقوط الأمطار الغزيرة، حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين وحركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحري.

 

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك غرفة عمليات رئيسية، تتابع حركة القطارات لحظة بلحظة، والتأكد من عدم  وجود أي معوقات، وانتظام حركة السير، كما أن هناك 10 غرف عمليات في محطات السكة الحديد الرئيسية والمركزية في المحافظات، موزعة على المناطق الرئيسية في وسط وغرب الدلتا، ومحافظات وجه قبلي، وهي “الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق”.

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التقلبات الجوية السكك الحديدية المهندس محمد عامر غرفة عمليات محطات السكة الحديد محافظات لسكك الحديدية

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