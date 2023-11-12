الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد بتغليظ العقوبة على فاعلها

النقل تحذر من هذه
النقل تحذر من هذه الظاهرة، فيتو

 حذرت  وزارة النقل المواطنين من عبور المزلقانات أثناء قدوم القطارات بالمخالفة لقواعد المرور، مما يهدد سلامة المواطنين، الأمر نفسه ينطبق على السيارات وركاب الدراجات النارية. 

جاء ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

واستقبل الفريق مهندس كامل الوزير - أمس وزير النقل وفد البنك الأوروبي للاستثمار EIB  برئاسة جيلسومينا فيجلبوني - نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق  وذلك لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في كافة قطاعات النقل.

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وفي بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون الإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم ملايين الركاب يوميا.

وتباحث الجانبان في آخر المستجدات الخاصة بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية  بقيمة 1،128 مليار يورو مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو ومشروع لكهربة خط سكة حديد أبو قير/ الإسكندرية بقيمة 750 مليون يورو ومشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو بالإضافة إلى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط طنطا/المنصورة/دمياط وتجديد أعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط وشراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة إجمالية 221،353 مليون يورو بالإضافة إلى تمويل عدد من مشروعات مترو الأنفاق الأخرى مثل المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق بقيمة 600 مليون يورو والمساهمة في تمويل تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بإقليم القاهرة الكبرى بقيمة 305 ملايين يورو.

وأكد الوزير التطلع إلى مزيد من التعاون خاصة وأن وزارة النقل لديها عدد كبير من المشروعات في شتى المجالات والتي من الممكن ان تكون مجالا جديدا للتعاون المثمر بين الجانبين مثل مشروعات تطوير خطوط شربين / قلين / كفر الشيخ وأبو كبير / المنصورة  و دسوق مطوبس / كفر الشيخ وكفر الشيخ / دمنهور والبوصيلي / رشيد، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتحديث كافة خطوط الضواحي السكك الحديدية بالتزامن مع تطوير وتحديث الخطوط الرئيسية الثلاث لشبكة السكك الحديدية خاصة مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي الحضري في كافة أنحاء الجمهورية  لافتا إلى أن مصر حريصة على التعاون دائمًا مع الشركاء الدوليين والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية لتنفيذ المشروعات العملاقة في شتى المجالات ومنها النقل.

وأعلنت النقل استمرارها في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية

معابر غير شرعية

وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية  المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل سير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المحددة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير .

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