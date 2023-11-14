يمثلون 56 جنسية، جامعة المنصورة تنظم يومًا تعريفيًا للطلاب الوافدين الجدد (صور)

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء " اليوم التعريفى للطلاب الوافدين بالجامعة" بقاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة العامة للجامعة.

لقاء الطلاب الوافدين، فيتو



بحضور كل من الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور طارق غلوش - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خلود راشد مطر المستشار الثقافي لسفارة مملكة البحرين، الدكتور محمد العبادي المستشار الثقافي بسفارة جمهورية اليمن، الدكتور منصور الخثلان

الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الرحمن عبد الله الرجعان الملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت، الدكتور اسماعيل الهادي الملحق الثقافي والاكاديمي بسفارة دولة ليبيا، الدكتور سليم التلولى مسئول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة فلسطين، وعمداء كليات الجامعة ووكلائها، الدكتور أحمد أنور العدل - المشرف العام على إدارة الوافدين بالجامعة، سحر العراقى - مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور،منسقى مكاتب الوافدين بكليات الجامعة، عدد من الطلاب الوافدين بالجامعة.

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وتم افتتاح معرض الجاليات للطلاب الوافدين وتم عرض أهم ما يميز الثقافات من تراث وفلكلور لكل جالية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر خلال كلمته أن جامعة المنصورة من أوائل الجامعات المصرية التى تبنت سياسة التدويل واستقطبت طلاب من مختلف الدول حتى أصبح عدد الطلاب الوافدين بالجامعة فى تزايد مستمر وتحرص الجامعة على رعاية أبنائها الطلاب الوافدين فى وطنهم الثانى مصر من خلال تقديم كافة أنواع الرعاية والاهتمام.

وأشار أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة للتطوير والتحديث وتركز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة العالمية وتواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية مع التحسين الكبير لأداء المؤسسات القائمة ورفع كفاءة مكوناتها من خلال تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة.

وكذلك الاهتمام بالطالب وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي وتسعى إلى تنمية قدرات الطلاب عن طريق تنظيم العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية من خلال نادى الطلاب الوافدين، وتحرص الجامعة على أن تظل مركز للإبداع والابتكار والتطوير والتواصل والتفاعل مع أبنائها الطلاب.



كما تحرص الجامعة على تقديم الرعاية الصحية لأبنائها من الطلاب الوافدين وكذلك توفير إقامة مناسبة بالمدن الجامعية واستقبال أطفال الطلاب الوافدين بالحضانة الدولية وتحرص على أن يكون الطالب سفيرا للجامعة فى بلاده بعد التخرج وتفعيل رابطة الخريجين للطلاب الوافدين.

واستعرض رئيس جامعة المنصورة خلال كلمته أهم ما يميز الجامعة حيث تضم 18 كلية وأكثر من 60 برنامج مميز، منها 10 كليات و20 برنامج نوعى معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتشهد تقدما ملحوظًا في التصنيفات العالمية، وتتميز في مجال العلوم الطبية، والمجالات العلمية وتهتم بالتصنيفات التي تعتمد على البحث العلمي، وتعد جامعة المنصورة هي الجامعة الوحيدة التي تقدمت 200 نقطة في تصنيف QS في خلال ثلاث سنوات فقط، واحتلت المرتبة الأولى محليا في تخصصات الطب والطب البيطرى وطب الأسنان والهندسة، كذلك احتلت الجامعة المركز 301 على مستوى العالم في تصنيف التايمز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتكليلا لتلك الإنجازات كان لجامعة المنصورة السبق في أن تكون أول جامعة مصرية حكومية والوحيدة التي تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة، لكن أغلى ما تمتلكه جامعة المنصورة، هو شهادة طلابها بالجامعة، لأن هذا هو الدافع الحقيقي لاستكمال المسيرة، في ضوء اهتمام الدولة المصرية على جميع مستوياتها بملف الطلاب الوافدين بمرحلتيها ( الليسانس / البكالوريوس – الدراسات العليا ) باعتبارهم أحد أهم العناصر لقوة مصر الناعمة في الخارج وأيضا يمثلون دورا هاما في السياحة التعليمية في مصر.



وأشار الدكتور أحمد أنور العدل أن جامعة المنصورة يدرس بها 13 الف طالب بمرحلتى البكاوريوس والدراسات العليا يمثلون 56 جنسية وقد حرصت إدارة الوافدين بالجامعة على لتذليل كافة الخدمات أمام الطلاب الوافدين وتقديم خدمات بدءًا من خدمات التقديم على منصة ادرس بمصر وتقديم مختلف الخدمات الطبية وتوفير السكن الملائم لهم داخل الجامعة وخارجها.



كما استعرض تميز الجامعة وتقدمها فى مختلف التصنيفات العالمية للجامعات هذا التميز جعلها قبلة للعلم والبحث العلمى واستقطبت طلاب من مختلف الدول حتى أصبح عدد الطلاب الوافدين بالجامعة فى تزايد مستمر.



ونوه باستفادة الطلاب الوافدين من مختلف الخدمات التى يقدمها النادى الاجتماعى بالقرية الأوليمبية ونادى النيل ونادى الوافدين بجامعة المنصورة.