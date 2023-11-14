الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

أول قرار ضد المتهم بالاستعراض بسنجة أمام إحدى المدارس في حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة حلوان الجزئية التحفظ على  طالب لقيامه بالوقوف أمام إحدى المدارس بنطاق دائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الاجهزة الأمنية.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتضمن التضرر من طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لقيامه بالوقوف أمام المدرسة ممسكًا بسلاح أبيض "سنجة" ويقوم بالإستعراض بها أمام بعض الطلبة.

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وأمكن تحديد المتهم وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

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قسم شرطة حلوان نيابة حلوان موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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