الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

توزيع تابلت على العاملين بإدارة التوعية بمياه أسيوط لبدء العمل بتطبيق Drops

تدريب شركة مياه أسيوط،
تدريب شركة مياه أسيوط، فيتو

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برنامجا تدريبيا لمسئولي التوعية بشركة مياه أسيوط "ميكنة أنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية" من خلال تطبيق drops والذى تم إطلاقه بداية هذا العام بهدف ميكنة التخطيط والمتابعة والتقييم لأنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية. 

 

استخدام برنامج drops

 

وقال المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد أن التدريب على كيفية استخدام برنامج drops والمنوط به ميكنة التخطيط والمتابعة والتقييم لأنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية بإدارة التوعية استمر لمدة يومين وذلك لتعريف المتدربين بآليات التعامل مع البرنامج وكيفية تنفيذ جميع خطط التوعية والمشاركة المجتمعية باستخدام تطبيق drops. 

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إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية 

 

وأوضح رئيس شركة مياه أسيوط  أن هذه الورشة التدريبية جاءت بحضور مسؤولين من القابضة للمياه والمتمثل في المهندس وليد صلاح والمهندس ضياء فارس مضيفا أن برنامج drops هو برنامج إلكتروني يتم استخدامه في إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية لتسجيل الأنشطة به والتي يتم تنفيذها في الادارة ذاتها. 

 

وأشار رئيس مياه أسيوط خلال هذا البرنامج يتم تمكين إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية من استخراج تقارير للتوعية وتقييمات وإجراء حصر شهري للأنشطة التي تمت وتقييم الإدارة بشكل عام والعاملين بإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشكل خاص، وذلك من خلال رفع البيانات والصور والتقارير للأنشطة التي تم تنفيذها سنويا بإدارة التوعية.

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ولفت رئيس مياه أسيوط أن الشركة قامت بتوفير اجهزة تابلت لجميع مسئولي التوعية والمشاركة المجتمعية لبدء العمل على تطبيق drops بهدف التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ميكنة انشطة وإجراءات العمل بإدارة التوعية والتعرف على مؤشرات الاداء من خلال هذا التطبيق هذا بالإضافة الى قياس مدى تأثير انشطة وحملات التوعية من خلال تطبيق drops.

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