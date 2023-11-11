مياه أسيوط تناقش موقف محطات معالجة ورفع الصرف الصحي العاطلة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادى الجديد اجتماعا طارئا لمتابعة حالة محطات معالجة ورفع الصرف الصحي بالمراكز والقرى.



وترأس الاجتماع المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وذلك بحضور المهندس أشرف شاهين والدكتور محمد عبد المنعم استشارى الشركة القابضة والمهندس تامر رفقى مدير إدارة الصرف بالشركة القابضة للمياه، والمهندس عاطف ناثان استشارى الشركة للدعم الفنى، والمهندس بهاء أبو النجا رئيس قطاع الدعم الفنى، والسادة مديري عموم المناطق ومديري محطات الصرف الصحي بكل منطقة، وذلك لمراجعة التعليمات التى يجب وضعها فى الاعتبار من حيث التشغيل والصيانة والاهتمام بأعمال التشغيل القياسي والصيانة القياسية ودقة تسجيل ذلك في السجلات الخاصة بكل منها.

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معدات السلامة والصحة المهنية

كما ناقش رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد خلال الاجتماع ضرورة متابعة خطة التشغيل الخاصة المحطات، ومعدات السلامة والصحة المهنية اللازمة، وأهم أعمال الصيانة التى أجريت للمعدة.

وطلمبات محطات الرفع والمعالجة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط على ضرورة الإلتزام بمتابعة موقف طلمبات محطات الرفع والمعالجة والتنقية العاطلة والمتوقفة والاجراءات التى تم اتخاذه مؤخرا، وتدوين حالة المعدات التى تمتلكها المحطة مع عمل خطة لأهم احتياجات تلك المعدات لأعمال الصيانة.



وفي نهاية الاجتماع أوصي رئيس شركة مياه أسيوط بضرورة المتابعة الدورية من قبل مسئولى الصرف الصحي ومديري المناطق بجميع أنحاء المحافظة للمحطات على أن يكون التأكيد على الحالة الفنية للمحطة مركز الإهتمام من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين والحفاظ على مساعي الشركة للنهوض في ملف المياه.