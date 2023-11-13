الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه أسيوط تعلن حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة أمطار الشتاء

توزيع معدات شركة
توزيع معدات شركة مياه أسيوط، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة أمطار الشتاء بأسيوط والتعامل مع المتغيرات المناخية المتوقعة وذلك بالتنسيق مع عمليات المحافظة وتعليمات التنفيذيين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمدن والمتابعة المستمرة من الشركة القابضة للمياه عبر اللاسلكي على مدار اليوم وعبر اجتماعات الڤيديو كونفرانس وغرف العمليات. 

تطهير وصيانة بالوعات الأمطار 

وأعدت شركة مياه أسيوط خطة  لتطهير وصيانة جميع بالوعات الأمطار بالقرى والمراكز وإصلاح جميع التلفيات بها، بالإضافة إلى تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية ومراجعة مخرات السيول وكذلك فعلت خطوط الإغاثة مع شركات المياه والصرف الصحي وبعضها البعض.

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تفعيل خطوط الإغاثة 

وفي هذا السياق أكد المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على تفعيل خطوط الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية وتفعيل خطة استدعاء العاملين على المعدات في حالة الطوارئ والتأكيد على جاهزية كافة المعدات لمواجهة الأمطار الغزيرة واستعداد الشبكات والمحطات ومولدات الديزل والوقود واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بشأنها، وكذلك رفع درجات الاستعداد القصوى في كافة المناطق الساخنة.

استعداد مراكز خدمة العملاء 

كما أكد رئيس الشركة على رفع درجة التأهب بمراكز خدمة العملاء والخط الساخن، وسرعة تمركز (الشفاطات والبدلات والطلبات الغاطسية) وتوزيع وانتشار فرق السلامة والصحة المهنية وتزويدهم بالمعدات والأقنعة اللازمة للاستخدام في هذا الشأن. 

استعدادا للشتا، اصطفاف معدات شركة مياه أسيوط للتأكد من جاهزيتها

مياه أسيوط تجري إجراءات استباقية لمواجهة التقلبات الجوية في فصل الشتاء

وأشار رئيس مياه أسيوط إلى ضرورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء، والتي تأتي في ظل توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالاستعداد واتخاذ اللازم لمواجهة الأمطار والسيول.

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