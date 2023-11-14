فوائد الرمان للأطفال، يطرد الديدان ويساعد فى علاج أنيميا فقر الدم

فوائد الرمان للأطفال، الرمان من الفاكهة الشهيرة التى لها مذاق لا يقاوم وعشاق كثيرون ويتميز بحبوه المميزة ولونه الصريح.

وفوائد الرمان للأطفال، عديدة وذلك لقيمتها الغذائية العالية، ويستخدم الرمان وقشرته منذ القدم فى الطب وينصح به الأطباء دائما.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الرمان من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى تنتشر بالاسواق حاليا وهو ذات قيمة غذائية عالية لذا يجب تقديمه للصغار بدءا من عمر 6 أشهر، حيث يجب عصره وتصفيه وتقديمه للطفل بدون أى اضافات وذلك لفوائده العظيمة.

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فوائد الرمان للأطفال

واضاف عبد الحميد، أن من فوائد الرمان للأطفال:-

يقوى مناعة الطفل

يحارب نزلات البرد والأنفلونزا والسعال

يقاوم الالتهابات البكتيرية بجسم الطفل

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم عند الأطفال

يطرد ديدان المعدة التى يعانى منها معظم الصغار

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فوائد الرمان

والرمان فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الرمان:-

يحد من أمراض القلب كونه غني بمضادات الأكسدة.

يساعد في تخليص الجسم من السموم.

مصدر مهم وغني بفيتامين ج، الذي يعمل على شفاء الجروح والندبات وغيرها.

يساعد على محاربة مختلف الفيروسات، إلى جانب أنه يساعد الجسم في محاربة الخلايا السرطانية، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة.

يمكن شرب عصير الرمان بانتظام، حتى نتخلص من حصوات الكلى، إلا أن هذا العلاج قد يستغرق بعض الوقت، ويحتاج للصبر.

يحافظ على الشعر بشكل صحي ويحميه من القشرة والتساقط.

يقي من أشعة الشمس الضارة.

يحتوي الرمان على مواد مضادة للأكسدة، تساعد في الحد من إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، الذي يزيد من الشعور بالقلق والتوتر، كما أنه يحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

يفيد الأسنان، حيث يدخل في تحضير الكثير من أنواع معاجين الأسنان بالإضافة الى أنه لو تم أخذه مطحونًا مع الماء يزيل رائحة الفم الكريهة.

يحافظ على صحة ومناعة الحوامل والمرضعات.

يعمل على تحسين نوعية الدم، فالرمان له خصائص تساعد على ضخ الدم بشكل جيد لكل خلايا الجسم، وحمايته من التجلط بسهولة.

يحارب الشيخوخة ويقي من سرطان الجلد وذلك من خلال المستحضرات التي يدخل بها قشر الرمان.

يفيد في حالات التهاب الحلق والسعال حيث يخفف منها من خلال الغرغرة بمسحوق القشر مع الماء.

يساعد على رطوبة الجلد والبشرة ويمنعها من الجفاف.

مهم لصحة الجهاز الهضمي، لكن على مرضى الإمساك المزمن أن يتناولوه بحرص لارتفاع نسبة الألياف الغير ذائبة فيه.

مهم جدا لمناعة وصحة وتركيز الأطفال لذا يجب تقديمه لهم بإستمرار.