فوائد العسل الأسود، يخفف السعال ويقوي الجهاز المناعي

فوائد العسل الأسود، للصحة عديدة وهامة، وتعتمد على ما يحتوي عليه العسل الأسود من مغذيات طبيعية، تتمثل في العديد من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، والعسل الأسود مصنوع من قصب السكر، وقد لا يعلم الكثيرون فوائد العسل الأسود الصحية العديدة.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد العسل الأسود للصحة عديدة وهامة، ولذلك من الضروري تضمينه في النظام الغذائي بانتظام.

فوائد العسل الأسود

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، أهم فوائد العسل الأسود للصحة.

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غني بمضادات الأكسدة

يحتوي العسل الأسود على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف، يمكن أن يساعد ذلك في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي العسل الأسود على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم. يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الألم والالتهاب المرتبط بأمراض مثل التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يعزز جهاز المناعة

يحتوي العسل الأسود على فيتامينات ومعادن مهمة لجهاز المناعة، مثل فيتامين سي والزنك. يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز مقاومة الجسم للأمراض.

يخفف السعال والتهاب الحلق

يمكن أن يساعد العسل الأسود في تخفيف السعال والتهاب الحلق. يمكن تناوله مباشرة أو إضافته إلى المشروبات الساخنة.

يعزز التئام الجروح

يحتوي العسل الأسود على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في منع العدوى. كما أنه يساعد في تسريع التئام الجروح.

تحسين الهضم

يمكن أن يساعد العسل الأسود في تحسين الهضم عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يُعتقد أن العسل الأسود قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

تحسين صحة القلب

يُعتقد أن العسل الأسود قد يساعد في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

طريقة عمل المفتقة

المفتقة

طريقة عمل المفتقة، من طرق الحلوى العربية القديمة، والتي تُصنع من العسل الأسود، والدقيق، والحلبة، والكركم، وتُعد المفتقة من الحلويات الشعبية في مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين.

مقادير عمل المفتقة

كيلو عسل أسود

كوب تحويجة مفتقة من عند العطار (خليط من الحلبة، والكركم، واليانسون، والقرفة)

كوب دقيق

نصف كوب زبدة

نصف كوب فول سوداني

نصف كوب سمسم

طريقة التحضير

في قدر كبير، ضعي العسل الأسود، والتحويجة، والدقيق.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي القدر على نار متوسطة، وقلبيه باستمرار حتى يغلي.

خففي النار، وقلبيه باستمرار حتى يصبح القوام سميكًا.

أضيفي الزبدة، والفول السوداني، والسمسم.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ارفعي القدر عن النار، واتركيه يبرد قليلًا.

اسكبي المفتقة في القدر المراد حفظها فيه..

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة المزيد من التحويجة حسب الرغبة.

يمكنك إضافة الفستق الحلبي أو اللوز المحمص إلى المفتقة.

يمكنك تقديم المفتقة مع الخبز أو البسكويت.

القيمة الغذائية للمفتقة

تحتوي المفتقة على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذلك يجب تناولها باعتدال.

تحتوي المفتقة على نسبة منخفضة من البروتين والدهون.

تحتوي المفتقة على بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الحديد، والزنك، والمغنيسيوم.

لمرضى السكري

تحتوي المفتقة على نسبة عالية من السكر، لذلك يجب تجنبها أو تناولها باعتدال من قبل مرضى السكري.