سلاح ذو حدين، فوائد وأضرار المرمرية على النساء

فوائد المرمرية، المرمرية من الأعشاب العطرية التي كانت تستخدم منذ القدم كمشروب علاجي حيث كانت تقدم الجدات كثيرًا.

وفوائد المرمرية، عديدة فهي ذات قيمة غذائية عالية وكان تستخدم في الطب القديم واشتهرت بفاعليتها فى علاج آلام البطن.

القيمة الغذائية الموجودة في المرمرية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن المرمرية من النباتات العشرية الشهيرة التي لها رائحة مميزة ولها فوائد علاجية عظيمة لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي والألياف والكربوهيدرات والبروتينات والمنجنيز وحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ك، لذا يجب تناولها ولكن بحذر.

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أضرار المرمرية

وأضافت منى، أنه بالرغم من فوائد المرمريه إلا أن تناولها يجب أن يكون بحساب، لأن تناولها بكثرة ممنوع على بعض المرضى مثل مرضى السكري لأنها تعرضهم لهبوط السكر بالدم بشكل كبير وسريع لذا يجب عند تناولها ضبط جرعات دواء السكر، كما أنها خطر على الحوامل لأنها تزيد من فرص حدوث الإجهاض، كنا أنه خطر المرضعات لأنه تقل من إدرار حليب الثدي.

فوائد المرمرية، فيتو

فوائد المرمرية

وتابعت أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لشرب المرمرية، ومن فوائد المرمرية:

تعزز القدرات الذهنية وتنشك المخ تترفع معدلات التركيز والذكاء.

تحارب الشيخوخة واعراضها لأنه تعمل على تجديد الخلايا بالجسم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تخفض مستوى السكر بالدم.

تساعد في الوقاية من الزهايمر.

تساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وهي تحمي من سرطان الجلد.

تساعد في علاج مشاكل المعدة والقولون.

تحارب الالتهابات والتقرحات التي قد تصيب الأطفال.

تخفض مستوى الضغط بالدم.

تساعد في علاج أعراض الحساسية.

تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة.

تعالج الإمساك لأنها تنظيف القولون وتنظم عملية الهضم وتطرد السموم من الجسم.

تحافظ على نضارة البشرة وتعزيز جمالها وتحافظ على شبابها.

تساعد في علاج الالتهابات بالجسم.

تقوي المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.

تساعد في التخلص من مشكلات الكبد.

تساعد في علاج آلام الدورة الشهرية.

تنظم إفراز الهرمونات بالجسم.

تعمل على تخفيف اعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.

تزيد الخصوبة لدى المرأة كما أنها ترفع من معدلات هرمون الاستروجين وبالتالي قد يزيد من حجم الثدي.

تخفف من حدة أعراض الربو.

تعالج تساقط الشعر وتزيد من طوله وكثافته.

تساعد في علاج السيلوليت الذى يؤثر على مظهر الجسم.