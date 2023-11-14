الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

سلاح ذو حدين، فوائد وأضرار المرمرية على النساء

المرمرية، فيتو
المرمرية، فيتو

فوائد المرمرية، المرمرية من الأعشاب العطرية التي كانت تستخدم منذ القدم كمشروب علاجي حيث كانت تقدم الجدات كثيرًا.

وفوائد المرمرية، عديدة فهي ذات قيمة غذائية عالية وكان تستخدم في الطب القديم واشتهرت بفاعليتها فى علاج آلام البطن.

 

القيمة الغذائية الموجودة في المرمرية 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن المرمرية من النباتات العشرية الشهيرة التي لها رائحة مميزة ولها فوائد علاجية عظيمة لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي والألياف والكربوهيدرات والبروتينات والمنجنيز وحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ك، لذا يجب تناولها ولكن بحذر.

Advertisements

أضرار المرمرية 

وأضافت منى، أنه بالرغم من فوائد المرمريه إلا أن تناولها يجب أن يكون بحساب، لأن تناولها بكثرة ممنوع على بعض المرضى مثل مرضى السكري لأنها تعرضهم لهبوط السكر بالدم بشكل كبير وسريع لذا يجب عند تناولها ضبط جرعات دواء السكر، كما أنها خطر على الحوامل لأنها تزيد من فرص حدوث الإجهاض، كنا أنه خطر المرضعات لأنه تقل من إدرار حليب الثدي.

فوائد المرمرية، فيتو 

فوائد المرمرية

وتابعت أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لشرب المرمرية، ومن فوائد المرمرية:

  • تعزز القدرات الذهنية وتنشك المخ تترفع معدلات التركيز والذكاء.
  • تحارب الشيخوخة واعراضها لأنه تعمل على تجديد الخلايا بالجسم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تخفض مستوى السكر بالدم.
  • تساعد في الوقاية من الزهايمر.
  • تساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وهي تحمي من سرطان الجلد.
  • تساعد في علاج مشاكل المعدة والقولون.
  • تحارب الالتهابات والتقرحات التي قد تصيب الأطفال.
  • تخفض مستوى الضغط بالدم.
  • تساعد في علاج أعراض الحساسية.
  • تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة.
  • تعالج الإمساك لأنها تنظيف القولون وتنظم عملية الهضم وتطرد السموم من الجسم.
  • تحافظ على نضارة البشرة وتعزيز جمالها وتحافظ على شبابها.
  • تساعد في علاج الالتهابات بالجسم.
  • تقوي المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.
  • تساعد في التخلص من مشكلات الكبد.
  • تساعد في علاج آلام الدورة الشهرية.
  • تنظم إفراز الهرمونات بالجسم.
  • تعمل على تخفيف اعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.
  • تزيد الخصوبة لدى المرأة كما أنها ترفع من معدلات هرمون الاستروجين وبالتالي قد يزيد من حجم الثدي.
  • تخفف من حدة أعراض الربو.
  • تعالج تساقط الشعر وتزيد من طوله وكثافته.
  • تساعد في علاج السيلوليت الذى يؤثر على مظهر الجسم.
txt

فوائد القشطة الخضراء، مهمة للحامل وتحمى من السرطان وتعالج أنيميا فقر الدم

txt

فوائد العدس الأصفر لتقوية الجهاز المناعي وتنظيم سكر الدم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المرمرية فوائد المرمرية أضرار المرمريه القيمة الغذائية الموجودة في المرمرية الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد فيتامين د، لصحة العظام والقلب وجهاز المناعة

فوائد اللب السوري، يحمي من الزهايمر والشيخوخة ويحسن المزاج ويقوي المناعة

فوائد الخروب، يحسن المزاج ويعالج السعال والإمساك ويقوي المناعة

فوائد الرمان على الريق، يحسن المزاج وينظم حركة الأمعاء

الأكثر قراءة

رفض لـ 3 أشياء وموافقة على 3، الاتحاد الأوروبي يقدم مقترحاته بشأن غزة ما بعد الحرب

سلوى عثمان عن آخر وعكة صحية لوالدها قبل وفاته: كان بيصور مسلسل وأصيب بجلطة (فيديو)

محمد صلاح يحرض الزمالك على منتخب مصر بعد أزمة صبحي وفتوح

إمبابي عن استمرار ارتفاع أسعار السجائر: الشرقية للدخان كتبت نهايتها وعيب اللي بتعمله

اعترافات جاسوسة إسرائيلية أُسرت في العراق: عملت على إزكاء خلافات مذهبية ونسقت تظاهرات (فيديو)

عثمان محمد علي قبل رحيله: 3 أشياء يفتقدها الجيل الحالي من الممثلين

لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مخيم طولكرم (فيديو)

في الرتوش النهائية، واشنطن بوست تكشف تفاصيل الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس

Advertisements

منوعات

المزيد

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 13-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية