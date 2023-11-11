فوائد الرمان على الريق، يحسن المزاج وينظم حركة الأمعاء

فوائد الرمان على الريق، قد لا يتخيلها البعض، ولا يدركون اهميته، ويعد الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، وتزداد وتتضاعف فوائده عند تناوله على الريق، ولذلك ينصح خبراء التغذية والمختصين في مجال الطب البديل، بتناول الرمان على الريق، لتحقيق أعلى استفادة.



فوائد الرمان على الريق

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الرمان على الريق متعددة وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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تحسين الهضم

يحتوي الرمان على ألياف غذائية تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، كما أنه يحتوي على حمض التانيك الذي قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية من التلف، كما أنه يحتوي على مركبات البوليفينول التي قد تساعد في خفض ضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الرمان قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم والثدي.

تحسين صحة الدماغ

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الرمان قد يساعد في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية الأخرى.

تقوية جهاز المناعة:

يحتوي الرمان على فيتامين ج الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، قد يساعد تناول الرمان على الريق أيضًا في:

زيادة الطاقة

يحتوي الرمان على نسبة عالية من السكر الطبيعي الذي قد يساعد في زيادة الطاقة.

تحسين المزاج

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الدماغ من التلف، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الرمان على الريق قد يساعد في تحسين المزاج.

فوائد الرمان

فوائد الرمان للبشرة



الى جانب كل من سبق، للرمان العديد من الفوائد للبشرة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على مكونات أخرى مفيدة للبشرة، والتي تستعرضها خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج في السطور التالية:

حمض الفوليك: يساعد في تجديد خلايا البشرة.

فيتامين ج: يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة.

فيتامين أ: يساعد في إصلاح تلف البشرة.

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، بعض فوائد الرمان للبشرة:

مكافحة الشيخوخة المبكرة: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ترطيب البشرة: يساعد حمض الفوليك الموجود في الرمان في ترطيب البشرة والحفاظ على نعومتها.

تفتيح البشرة: يساعد فيتامين ج الموجود في الرمان في تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

علاج حب الشباب: يساعد حمض التانيك الموجود في الرمان في تقليل الالتهاب ومنع تكون البثور.

حماية البشرة من أشعة الشمس: يساعد فيتامين أ الموجود في الرمان في حماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

يمكن استخدام الرمان للبشرة بعدة طرق، مثل:

تناوله عن طريق الفم: يساعد تناول الرمان عن طريق الفم في الحصول على فوائده الصحية للبشرة، بما في ذلك مكافحة الشيخوخة المبكرة وحماية البشرة من أشعة الشمس.

استخدامه موضعيًا: يمكن استخدام الرمان موضعيًا على البشرة؛ عن طريق استخدام عصير الرمان، أو مسحوق بذور الرمان أو الماسك المصنوع من الرمان.

فيما يلي بعض الوصفات الطبيعية للبشرة باستخدام الرمان:

ماسك الرمان والعسل: يساعد هذا الماسك في ترطيب البشرة وتفتيح لونها.

ماسك الرمان والزبادي: يساعد هذا الماسك في تفتيح البشرة وعلاج حب الشباب.

ماسك الرمان وزيت الزيتون: يساعد هذا الماسك في ترطيب البشرة وتجديد خلاياها.

ملحوظة هامة:

قبل استخدام أي من هذه الوصفات، من المهم إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.