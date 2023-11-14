الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أحمد راشد: 90% من نواب رؤساء الأحياء والمراكز بالجيزة من الشباب

مبادرة شباب يدير
مبادرة " شباب يدير شباب YLY " بالجيزة، فيتو

 أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حرص الدولة على تأهيل وتمكين الشباب لكونهم محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات وذلك في إطار سعي الدولة للدفع بالشباب في عدد من المناصب السياسية والقيادية.

 

تأهيل وتمكين الشباب لكونهم محورًا استراتيجيًا 

 كما أكد المحافظ على إيمان الدولة وقيادتها ومختلف أجهزتها الكامل بالشباب وقدرتهم على صنع الفارق بمختلف المجالات وذلك من خلال تولي منصب نواب المحافظ من الشباب لم تتجاوزوا أعمارهم الــ ٤٠ عامًا وخاصة أن نسبة الشباب بالدولة  ٢١ % من التعداد السكاني والتي تتراوح المرحلة العمرية من ١٨ إلى ٢٩ عاما وهى الفئة الأقرب إلى أعمار شباب المشروع.
وأشار اللواء أحمد راشد أن محافظة الجيزة قامت بتغيير معادلة القيادة بأجهزتها وأصبح الشباب له دور قيادى حيث تم تكليف النسبة الأكبر من نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن من الشباب والتي تصل إلي نسبة ٩٠ %، كما تم تصعيد الكفاءات منهم لتولي منصب رئيس الحى أو المدينة إلى جانب رؤساء الأجهزة ومديرى الإدارات.

Advertisements

 

مبادرة " شباب يدير شباب YLY " 

 تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الجيزة لمبادرة " شباب يدير شباب YLY " التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس وتعد أحد أهم المشروعات الشبابية لتمكين الشباب من الجامعات والمدارس في توسيع قاعدة تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.
وفي البداية شهد اللقاء تكريم شباب المبادرة للسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لدعمه الدائم للشباب ومشاركتهم الفعاليات والمبادرات الهدافة للاستماع لهم والتحاور معهم باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة فى النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

 

تنفيذ ( ١٨٠٩ ) مشروعات قومية بالمحافظة لتحسين الخدمات

وأشار محافظ الجيزة خلال كلمتة أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية إلى جانب تزايد الصراعات والاضطرابات التى تحيط العديد منها بحدود وطننا العزيز وعلي الرغم من ذلك نجحت الدولة في تنفيذ  العديد من المشروعات الضخمة لتغيير مستقبل الاستثمار والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات فى مصر مما يسهم في تخفيف الأعباء المواطنين وتحسين سبل معيشتهم، نذكر منها على مستوى محافظة الجيزة تنفيذ ( ١٨٠٩ ) مشروعات قومية بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمت محطات مياه شرب وصرف صحي ومستشفيات ومدارس ومحاور مرورية تعدت تكلفتها الإجمالية ٤٠٠ مليار جنيه.
وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ  " ١٠ " محاور مرورية عملاقه حققت نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة  ٣٦٨٥ محورا مروريا وطرق وشوارع رئيسية وداخلية  خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتي ٢٠٢٣ مما سيسهم بشكل ملحوظ في تقليل المدة الزمنية ونسبة التلوث البيئي. 

تحويل محوري المريوطية والمنصورية وطريق سقارة السياحى من بؤر عشوائية إلى طرق سياحية

وأضاف محافظ الجيزة أن المحاور المرورية ضمت تحويل محوري المريوطية والمنصورية وطريق سقارة السياحى من بؤر للتلوث والعشوائية والتكدسات المرورية إلى طرق سياحية ومزارات حضارية تعد كلًا منها واجهة مشرفة للمحافظة إلي جانب إستحداث العديد من المحاور لربط شمال المحافظة بجنوبها كمحورى الفريق كمال عامر،  ومحور عمرو بن العاص ومشروعات تطوير وتوسعة للمحاور القديمة كتوسعة وتطوير محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقًا الذي جاء لإستيعاب حركة المرور بعد بدء أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم  ومحور (المهندس شريف إسماعيل)  الطريق الأبيض سابقًا، ومحور ( أبو رواش) الكابلات سابقًا،  وتوسعات الطريق الدائرى ومحور ٢٦ يوليو ومحور طريق المنشية.
 

لافتا بأن مشروعات مياه الشرب شهدت خلال ثلاث سنوات طفرة تنموية غير مسبوقة أدت إلى ضخ (  مليون م ٣  ) من المياه النقية الإضافية ساهمت في حل مشكلة انقطاعات المياه وضعف الضغوطات بالعديد من المناطق علي مستوي المحافظة إلى جانب خدمة ٤٩ % من المناطق المحرومة بمشروعات الصرف الصحي تصل النسبه إلى ٦٥ % مع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة، وكذا أنشاء مشروعات الإسكان بديل المناطق العشوائية الغير الآمنة حيث تم إنشاء ١١٤٢٤ عمارة سكنية بالطراز الحضاري بإجمالي  ٢٧٤٧٩٧ وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الغير آمنة، وذلك بتكلفة حوالي ٥٧ مليار جنيه وذلك بخلاف تطوير المناطق الغير مخططة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه فضلا عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في الريف. 
 

وتطرق محافظ الجيزة نحو المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف والذي وصلت تكلفته الي حوالي ٢،٥ مليار جنيه حيث تم تبطين عدد ٦٥ ترعة حتى الآن إلى جانب ٥٨ ترعة أخرى جارى تبطينها بتكلفة ١٩٦ مليون جنيه، وذلك بخلاف الترع المستهدف تبطينها خلال عام ٢٠٢٤  بطول ٢٠٧ كم.
كما شهد اللقاء استعراض فيديو عن إنجازات مشروع شباب يدير شباب ( YLY ) علي مدار ٤ سنوات في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، وكذا الاستماع إلى الشباب المشاركة والتحاور معهم  .

11.2 مليون مشاهدة للحلقة الأخيرة من مسلسل LOKI

وزير الخارجية: المرأة الفلسطينية في غزة تتعرض لانتهاكات ترقى لجرائم الحرب


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الترع والمصارف الجيزة الجمهورية الجديدة الدائري الشباب والرياضة المريوطية المشروعات الشبابية سقارة السياحي

مواد متعلقة

11.2 مليون مشاهدة للحلقة الأخيرة من مسلسل LOKI

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

حملة أمنية تضبط 8 تجار مخدرات في فيصل

تحرير 1874 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأكثر قراءة

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتارجت ومانشيستر بداية من غد الأربعاء

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

تكليف رئاسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا لأهالي غزة

سامح شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

إعلان قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن فى أسيوط

Advertisements

منوعات

المزيد

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

المزيد

خدمات

المزيد

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية