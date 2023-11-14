أحمد راشد: 90% من نواب رؤساء الأحياء والمراكز بالجيزة من الشباب

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حرص الدولة على تأهيل وتمكين الشباب لكونهم محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات وذلك في إطار سعي الدولة للدفع بالشباب في عدد من المناصب السياسية والقيادية.

تأهيل وتمكين الشباب لكونهم محورًا استراتيجيًا

كما أكد المحافظ على إيمان الدولة وقيادتها ومختلف أجهزتها الكامل بالشباب وقدرتهم على صنع الفارق بمختلف المجالات وذلك من خلال تولي منصب نواب المحافظ من الشباب لم تتجاوزوا أعمارهم الــ ٤٠ عامًا وخاصة أن نسبة الشباب بالدولة ٢١ % من التعداد السكاني والتي تتراوح المرحلة العمرية من ١٨ إلى ٢٩ عاما وهى الفئة الأقرب إلى أعمار شباب المشروع.

وأشار اللواء أحمد راشد أن محافظة الجيزة قامت بتغيير معادلة القيادة بأجهزتها وأصبح الشباب له دور قيادى حيث تم تكليف النسبة الأكبر من نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن من الشباب والتي تصل إلي نسبة ٩٠ %، كما تم تصعيد الكفاءات منهم لتولي منصب رئيس الحى أو المدينة إلى جانب رؤساء الأجهزة ومديرى الإدارات.

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مبادرة " شباب يدير شباب YLY "

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الجيزة لمبادرة " شباب يدير شباب YLY " التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس وتعد أحد أهم المشروعات الشبابية لتمكين الشباب من الجامعات والمدارس في توسيع قاعدة تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

وفي البداية شهد اللقاء تكريم شباب المبادرة للسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لدعمه الدائم للشباب ومشاركتهم الفعاليات والمبادرات الهدافة للاستماع لهم والتحاور معهم باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة فى النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

تنفيذ ( ١٨٠٩ ) مشروعات قومية بالمحافظة لتحسين الخدمات

وأشار محافظ الجيزة خلال كلمتة أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية إلى جانب تزايد الصراعات والاضطرابات التى تحيط العديد منها بحدود وطننا العزيز وعلي الرغم من ذلك نجحت الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة لتغيير مستقبل الاستثمار والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات فى مصر مما يسهم في تخفيف الأعباء المواطنين وتحسين سبل معيشتهم، نذكر منها على مستوى محافظة الجيزة تنفيذ ( ١٨٠٩ ) مشروعات قومية بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمت محطات مياه شرب وصرف صحي ومستشفيات ومدارس ومحاور مرورية تعدت تكلفتها الإجمالية ٤٠٠ مليار جنيه.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ " ١٠ " محاور مرورية عملاقه حققت نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ٣٦٨٥ محورا مروريا وطرق وشوارع رئيسية وداخلية خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتي ٢٠٢٣ مما سيسهم بشكل ملحوظ في تقليل المدة الزمنية ونسبة التلوث البيئي.

تحويل محوري المريوطية والمنصورية وطريق سقارة السياحى من بؤر عشوائية إلى طرق سياحية

وأضاف محافظ الجيزة أن المحاور المرورية ضمت تحويل محوري المريوطية والمنصورية وطريق سقارة السياحى من بؤر للتلوث والعشوائية والتكدسات المرورية إلى طرق سياحية ومزارات حضارية تعد كلًا منها واجهة مشرفة للمحافظة إلي جانب إستحداث العديد من المحاور لربط شمال المحافظة بجنوبها كمحورى الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص ومشروعات تطوير وتوسعة للمحاور القديمة كتوسعة وتطوير محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقًا الذي جاء لإستيعاب حركة المرور بعد بدء أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم ومحور (المهندس شريف إسماعيل) الطريق الأبيض سابقًا، ومحور ( أبو رواش) الكابلات سابقًا، وتوسعات الطريق الدائرى ومحور ٢٦ يوليو ومحور طريق المنشية.



لافتا بأن مشروعات مياه الشرب شهدت خلال ثلاث سنوات طفرة تنموية غير مسبوقة أدت إلى ضخ ( مليون م ٣ ) من المياه النقية الإضافية ساهمت في حل مشكلة انقطاعات المياه وضعف الضغوطات بالعديد من المناطق علي مستوي المحافظة إلى جانب خدمة ٤٩ % من المناطق المحرومة بمشروعات الصرف الصحي تصل النسبه إلى ٦٥ % مع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة، وكذا أنشاء مشروعات الإسكان بديل المناطق العشوائية الغير الآمنة حيث تم إنشاء ١١٤٢٤ عمارة سكنية بالطراز الحضاري بإجمالي ٢٧٤٧٩٧ وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الغير آمنة، وذلك بتكلفة حوالي ٥٧ مليار جنيه وذلك بخلاف تطوير المناطق الغير مخططة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه فضلا عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في الريف.



وتطرق محافظ الجيزة نحو المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف والذي وصلت تكلفته الي حوالي ٢،٥ مليار جنيه حيث تم تبطين عدد ٦٥ ترعة حتى الآن إلى جانب ٥٨ ترعة أخرى جارى تبطينها بتكلفة ١٩٦ مليون جنيه، وذلك بخلاف الترع المستهدف تبطينها خلال عام ٢٠٢٤ بطول ٢٠٧ كم.

كما شهد اللقاء استعراض فيديو عن إنجازات مشروع شباب يدير شباب ( YLY ) علي مدار ٤ سنوات في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، وكذا الاستماع إلى الشباب المشاركة والتحاور معهم .