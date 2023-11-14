الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 12 شخصا بتهمة ترويج عملات نقدية مزورة عبر مواقع التواصل

ضبط 12 شخصا لادارة
ضبط 12 شخصا لادارة صفحات لترويج العملات النقدية المزورة عبر

 شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الآونة الأخيرة بعدة حملات استهدفت ضبط القائمين على ترويج وبيع العملات النقدية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بعقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان لـ21 يناير

أسماك نافقة في الأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.. ما القصة ؟ (فيديوجراف)

 وأسفرت الجهود عن ضبط "12 شخصا" من القائمين على ذلك النشاط بنطاق مديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسماعيلية، الشرقية).


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأجهزة الأمنية الاسكندرية الاسماعيلية النيابة العامة

مواد متعلقة

فتح طريقى حلوان -الكريمات والعين السخنة بعد انقشاع الشبورة

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

حالة الطرق اليوم، كوبرى 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو وشارعى الهرم وجامعة الدول الأكثر زحاما

اليوم، الداخلية تجرى مراسم قرعة الحج فى 5 محافظات من بينها المنوفية والفيوم

الأمن يكشف عن حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

المرور تغلق طريقي "حلوان - الكريمات والعين السخنة " حفاظا على سلامة السائقين

ضبط 39 متهما بأعمال بلطجة وهاربين من المراقبة وإعادة 21 دراجة نارية مسروقة

ضبط 16 ألفا و561 قضية سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

سماع دوي انفجار كبير في إيلات

زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

الخطيب يتدخل لحل أزمة تمديد عقد محمد عبد المنعم

بعد وصول سعر الكيلو لـ1500 جنيه، بدائل الحبهان وبنفس الطعم

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

عملت لصالح الموساد والـCIA، أول فيديو للأسيرة الإسرائيلية التي اختفت في العراق

Advertisements

منوعات

المزيد

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أسماك نافقة في الأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.. ما القصة ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية