ضبط 12 شخصا بتهمة ترويج عملات نقدية مزورة عبر مواقع التواصل
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الآونة الأخيرة بعدة حملات استهدفت ضبط القائمين على ترويج وبيع العملات النقدية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأسفرت الجهود عن ضبط "12 شخصا" من القائمين على ذلك النشاط بنطاق مديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسماعيلية، الشرقية).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.
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