حملة أمنية تضبط 8 تجار مخدرات في فيصل
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.
حملة أمنية تضبط 8 تجار مخدرات في فيصل
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 8 قضايا ضُبط خلالها (8) متهمين، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "حشيش- هيروين – آيس") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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