الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

اليوم، انطلاق الدورة السابعة لمعرض Destination Africa 2023 15-14

معرض Destination
معرض Destination Africa 2023 15-14،فيتو

أعلنت جمعية المصدريين المصريين – "اكسبولينك" عن إطلاق الدورة السابعة من معرض Destination Africa   والمقرر إقامته  في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة اليوم الثلاثاء لتنتهى الفعاليات غدا الأربعاء 

 

صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات

 

ويعد المعرض أهم حدث للتبادل التجاري المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، حيث انه يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الافريقية مع المشترين الدوليين من جميع انحاء العالم تحت سقف واحد.

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 ويأتى هذا في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة حيث انه من المتوقع ان يشارك في المعرض أكثر من 100 عارض و200 مشتري دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وينطلق المعرض هذا العام برعاية كل من OEKO TEX و intertek كراعي بلاتيني و MEDKON LINES كراعي ذهبي فضلا عن الناقل الرسمي للمعرض شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية البنك المصري لتنمية الصادرات لهذه النسخة.

 

زيادة صادرات مصر وافريقيا لمختلف انحاء العالم 

وتكمن أهمية المعرض في انه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وافريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال اتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير واقتحام اسواق جديدة، فكرة المعرض الاساسية تقوم علي التعاون المشترك بين الدول الافريقية لعرض كل منتجاتها الفريدة والقاء الضوء على مزاياها التنافسية وبالتالي تجعل منها منافس ذو بصمة مميزة في الأسواق العالمية الخاصة بمجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

 

وقد شهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاح ونمو ملحوظ من حيث عدد العارضين والمشترين الدوليين المشاركين فيه مما ادي الي توسيع وزيادة مساحات العرض من 2000 متر مربع في الدورة السابقة الي 3000 متر في الدورة الحالية.  وبالإشارة الي أحد أكبر مؤشرات التي يمكن قياس النجاح من خلالها ان التزايد في عدد الزوار عامًا تلو الاخر ساهم بدوره في ابراز اسم Destination Africa   ووضعه على خريطة المعارض الدولية كما ادي الي تعزيز الثقة بين الجهة المنظمة للمعرض ومجتمع المصدرين والمشترين.

ومن جانبه صرح محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك والمفوض العام للمعرض ان انطلاق النسخة السابعة من المعرض تأتي تكليلًا للجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة بما ضمن موقعه على خريطة المعارض الدولية، ليصبح Destination Africa  مكانًا للمصنعين المصريين والأفارقة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات الراغبين في الدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص تصديرية مميزة،ووجهة للمشترين الدوليين الراغبين الحصول على المنتجات المصرية والإفريقية عالية الجودة.

جدير بالذكر ان النسخة السابقة كانت قد شهدت نجاح كبير بمشاركة أكثر من 78 شركة مصرية وأفريقية، فضلا عن استقطاب ما يقرب من 160 مشتري دولي من مختلف انحاء العالم.

 

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