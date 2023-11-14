الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بلينكن لموظفي الخارجية الغاضبين من دعم إسرائيل: أشعر بالكرب لصور الأطفال لكن لنا أسلوبنا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، فيتو

حرب غزة، ذكرت شبكة “CNN” إقرار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بوجود خلافات بوزارته بشأن نهج الإدارة تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس.


معاناة موظفي الخارجية الأمريكية بسبب حرب غزة

وأوضحت نقلا عن رسالة بلينكن للموظفين:"أعرف أن المعاناة التي سببتها الأزمة لكثير منكم لها أثر شخصي كبير".

صور أطفال ونساء ومدنيين غزة


وتابع “بلينكن” مخاطبا موظفي الخارجية الأمريكية:"أدرك حجم الكرب المرافق لصور الأطفال والنساء والمدنيين وأشعر بذلك بنفسي، والبعض في الوزارة قد يختلف مع أساليبنا أو لديه رأي حول ما يمكن فعله بشكل أفضل".

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بلينكن: نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين

ساويرس يطرح الحل الفوري لوقف الحرب في غزة ويعلق على فيديو لـ بلينكن

 

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إننا "نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين"، مؤكدا الحاجة إلى بذل المزيد لحماية المدنيين في قطاع غزة.


وقال وزير الخارجية الأمريكي: "حققنا تقدمًا لكن علينا فعل المزيد من أجل حماية المدنيين في غزة وإدخال المزيد من المساعدات الانسانية".

 

مستقبل قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي 
 

والأربعاء الماضي، أعلن  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده، إنه يجب أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة في غزة.

 

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزارة خارجية مجموعة السبع، على أنه يجب ألا يكون هناك احتلال لـ قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

 

إدارة قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي 
 

وأكد وزير الخارجية الأمريكي  أنه من الواضح أن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة، إلا أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما.

وأشار بيلنكن إلى أن القادة الإسرائيليين أبلغونا بأنهم ليس لديهم نية لإدارة قطاع غزة.

وأضاف  وزير الخارجية الأمريكي، إنه تمت مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها على الأرض في غزة، ومنها هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال اجتماع وزارة خارجية مجموعة السبع.

وتابع  بلينكن أن وزارة خارجية مجموعة السبع يرفضون التهجير القسري للفلسطينيين من غزة الآن أو بعد الحرب.

واستطرد: "نؤمن بخيار حل الدولتين وتوفير الفرص المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين"، لافتا إلى أننا نعمل على الوصول إلى سلام مستدام وسماع صوت الفلسطينيين وتلبية مطالبهم.
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