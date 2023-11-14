الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير التنمية الفلسطيني: 1.5 مليون نازح لجنوب غزة وتضرر 250 ألف وحدة سكنية منها 50 ألف محيت تماما

نزوح الفلسطينين في
نزوح الفلسطينين في غزة، فيتو

اخبار غزة الان، قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن نحو 250 ألف وحدة سكنية تضررت في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، منها 50 ألف وحدة لم تعد موجودة على الأرض.

 

نزوح الفلسطينيين جنوب غزة


وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة القاهرة الإخبارية، أن تدمير المنازل متعمد لدفع السكان إلى النزوح، والإحصاءات الأخيرة تقول إن أكثر من مليون ونصف فلسطيني نزحوا إلى جنوب غزة وتكدسوا في نصف المساحة.

 

توقف الخدمات الأساسية لأهل غزة

وذكر أن الخدمات الأساسية متوقفة من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، فلا مياه ولا وقود، والآن اللاجئين في المدارس الدولية فاق 710 آلاف لاجئ، مع انهيار الخدمات الصحية، وعدم وجود الغذاء ومياه الشرب.

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رواتب الموظفين في غزة

وأكد الوزير أن السلطة الفلسطينية لم تغادر مسؤولية قطاع غزة، وكانت تتكفل بالاحتياجات الأساسية في القطاع من رواتب الموظفين وحتى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ولن نقبل في السلطة بفصل القطاع عن الضفة، ولا نقبل باحتلال إسرائيل للقطاع، ونقبل بعودة القطاع للسلطة تمهيدا لعقد مؤتمر دولي للسلام ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

الولايات المتحدة تتبرأ من وجود قوات لها على أرض غزة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف تفاصيل محادثات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مساء الإثنين، إن  واشنطن تجري محادثات مكثفة مع إسرائيل حول هدنة إنسانية تكتيكية.

 

هدنة إنسانية في غزة

ولفت سوليفان إلى أن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة".
وأضاف: "لقد تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات، نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية. وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".


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