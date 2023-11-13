الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لحظة قصف صاروخي من لبنان نحو نقطة عسكرية إسرائيلية (فيديو)

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

رصدت وسائل إعلام فلسطينية مقطعًا مصورًا للحظة قصف صاروخي من داخل  لبنان لنقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الإثنين استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة قبل قليل في حدب يارون، بالإضافة لمواقع الضهيرة والرمثا وبرانيت والراهب.  

استهداف موقع رمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا


قال حزب الله اللبناني: إنه استهدف بالأسلحة المناسبة موقع رمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا، مشيرا إلى تحقيقه إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية، في حين رد جيش الاحتلال بالقصف بقذائف فسفورية.

وبين الحزب أنه هاجم قوة لوجستية وجرافة إسرائيليتين قرب ثكنة دوفيف، كما قال إنه استهدف ثكنة زرعيت وقوة مشاة إسرائيلية في بركة ريشا وعند مثلث الطيحات ورويسة العاصي.


استشهاد أحد عناصر حزب الله في المواجهات مع جيش الاحتلال


كما أعلن "حزب الله" بعد ظهر اليوم،  استشهاد أحد عناصره في التصعيد مع إسرائيل على الحدود الجنوبية، حيث قال في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي مهدي سيف الدين "ذو الفقار" من بلدة حلبتا وسكان مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء استهداف حزب الله لمواقع تابعة لجيش الاحتلال  بالصواريخ المضادة للدروع.



مواجهات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي


وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، تصعيد خطير بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تكثيف دولة الاحتلال هجماتها على قطاع غزة وارتكاب أبشع الجرائم.

وهدد حزب الله اللبناني بتوسيع دائرة القتال ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج قطاع غزة، في حال استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة.
 

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لبنان الرمثا موقع رمثا الإسرائيلي مزارع شبعا حزب الله غزة

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