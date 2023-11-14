الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جوتيريش: لبنان لن ينجو وسيتم تدميره بالكامل حال مواجهة حزب الله لإسرائيل

جوتيريش، فيتو
جوتيريش، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن لبنان "لن ينجو" وسيتم تدميره "بالكامل" حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل.

 

الوضع الأكثر تعقيدًا

وفي مقابلة مع  شبكة "سي إن إن"، تحدث أنطونيو جوتيريش حول الحرب في غزة وما إذا كان يخشى التصعيد في لبنان وأماكن أخرى، فأعرب عن قلقه الشديد من احتمال حدوث ذلك، لا سيَّما في ظل "المستويات الخطيرة للغاية من العنف" في الضفة الغربية، و"الوضع الأكثر تعقيدًا" المشوب بالتوتر بين لبنان وإسرائيل.

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وقال جوتيريش: "أنا قلق جدًّا، وقبل كل شيء، في الضفة الغربية حيث يزداد الأمر سوءًا يومًا بعد يوم، ونشهد مستويات خطيرة للغاية من العنف".

وأضاف: "لكن الوضع الأكثر تعقيدا الذي نواجهه، هو، بالطبع، ما يتعلق بلبنان. لقد كنا نشطين للغاية في بذل كل ما في وسعنا مع أولئك الذين يمكن أن يكون لهم تأثير في الطرفين.. حزب الله وإسرائيل".

وأردف: "لقد تحدثت مع إيران، وطلبت منها شيئين.. الأول هو الضغط على حماس.. من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وثانيًا، أن تقول لحزب الله إنه لا يمكنهم خلق وضع يغرق فيه لبنان بالكامل في هذا الصراع، لأنه إذا شن حزب الله هجوما واسع النطاق على إسرائيل، فقد يؤدي ذلك إلى خلق تأثير لا أعرفه، لكنَّ هناك أمرًا واحدًا أنا متأكد منه، وهو أن لبنان لن ينجو.. يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب تصعيد المواجهة، حيث قد يحدث هجوم واسع النطاق لحزب الله مع رد فعل إسرائيلي كبير يؤدي إلى تدمير لبنان بالكامل".

 

استهداف مواقع وقوات عسكرية إسرائيلية

وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الإثنين استهداف مواقع وقوات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

كما أعلن "حزب الله" بعد ظهر أمس، مقتل عنصر من عناصره خلال التصعيد مع إسرائيل على الحدود الجنوبية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أطراف بلدات الناقورة واللبونة والبستان في القطاع الغربي جنوب لبنان، فيما ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن مواطنين اثنين قتلا وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيناثا، جنوبي لبنان.

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