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رياضة

أول ظهور لفتوح بعد قرار الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع (صورة)

أول ظهور لفتوح بعد
أول ظهور لفتوح بعد أزمته الأخيرة مع الزمالك، فيتو

منتخب مصر، ظهر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين في المران الأول لمنتخب مصر، والذي أقيم باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأول والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويعد هذا هو الظهور الأول لظهير الزمالك بعد أزمته مع إدارة الزمالك، والتي ترتب عليها صدور قرار اليوم الالإثنين بإيقافه شهر وتغريمه 25% من إجمالي عقده مع الزمالك.

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خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، مرانه الأول على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراتيه أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

22 لاعبا في المران الأول لمنتخب مصر

شارك في مران منتخب مصر ٢٢ لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد النني وطارق حامد ومروان عطية وحمدي فتحي وأمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه  ومحمود حمادة ومصطفى فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف.

حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

وانطلق معسكر  منتخب مصر ظهر اليوم الاثنين استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون المقرر لهما يومي ١٦ و١٩ نوفمبر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.

 

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

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منتخب مصر احمد فتوح نادي الزمالك جيبوتي سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

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