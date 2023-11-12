الشباب والرياضة تطلق مبادرة أنت الحياة بمحافظة الوادي الجديد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الوادى الجديد.



إطلاق مبادرة أنت الحياة في محافظة الوادي الجديد

وشارك في فعاليات مبادرة أنت الحياة 100 جوال وجوالة من فرق جوالة مراكز شباب محافظة جنوب الوادي، حيث تناولت تعريف أطفال وشباب المدينة بالحركة الكشفية وأهميتها بطريقة مبسطة عن طريق الألعاب السمرية والأغاني الكشفية التي من خلالها يتم التعرف علي النشاط الكشفي داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى تعريفهم ببعض المهارات الأساسية للكشافة.



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فيما كشفت وزارة الشباب والرياضة سر سفر 8 من قيادات الوزارة ومؤسسة شباب المتوسط، إلى مدينة برشلونة بإسبانيا، خلال افتتاح النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن الشباب هم قوة مصر الناعمة على المستوى العربي والأفريقي والمتوسطي، ولذلك أنشأت الوزارة كيانات متعددة منها اتحاد الشباب العربي، الاتحاد المصري الأفريقي للشباب، أكاديمية شباب المتوسط.

الشباب والرياضة تكشف سبب سفر 8 من القيادات لافتتاح أكاديمية شباب المتوسط، فيتو

وشددت وزارة الشباب والرياضة، على أن الموارد الخاصة بتلك المشاريع يتم تمويلها دون تحمل الدولة أي نفقات، مع عدم المساس بقوة انتشار الوزارة، حيث قامت الوزارة بتأسيس أكاديمية شباب المتوسط بالتعاون من مؤسسة شباب المتوسط، ويتم تنفيذ مشاريع من خلالها مع تمكن الوزارة من حشد الموارد المالية الخاصة بمشاريعها بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة.

وأضافت الوزارة أن افتتاح أكاديمية شباب المتوسط استدعى سفر اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب وعبد الله الباطش مساعد الوزير، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، ومن مؤسسة شباب المتوسط يوسف عروج مؤسس مؤسسة شباب المتوسط، المهندس عبد الحليم محمد عضو مجلس الأمناء، بسبب كثرة الأنشطة والفعاليات منها تكثيف التواجد المصري وتعميق الاتفاقيات والتي من بينها تنفيذ نشاط اكاديمية شباب المتوسط لأول مرة خارج مصر بمشاركة 110 شباب وفتيات من دول المتوسط برعاية رئيس الوزراء المصري، والتنسيق مستقبلًا لعقد العديد من الفعاليات التي تستهدف تنمية قدرات الشباب المتوسطي.

شهدت رحلة وفد وزارة الشباب والرياضة، الاتفاق مع وزيرة الدولة لشئون الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا، على استضافة اكاديمية شباب المتوسط في نسختها الرابعة، وبحث آفاق التعاون بين مصر وألبانيا في مجالات سياسات الشباب، والسياحة الشبابية، وتبادل الخبرات الشبابية بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، والتعليم المدني والقيادات الشبابية، بالإضافة الي زيارة عدد من المؤسسات والمنشآت الشبابية للتعرف على التجارب والتي من بينها مركز تعليم الشباب وبيت الشباب في برشلونة للتعرف على التجارب الشبابية والمنشآت الشبابية بكتالونيا.

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد الشاهد أحد اكتشافات حراسة المرمى للمشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك عقب انضمامه رسميًا إلي نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال موسم 2023 / 2024.

احتراف حارس برنامج اكتشاف المواهب في رايو فاليكانو الإسباني

وأعلن مشروع اكتشاف المواهب في كرة القدم، تعاقد نادي رايو فاليكانو الإسباني مع اللاعب محمد الشاهد حارس مرمى مواليد 2006 " ضمن اكتشافات مشروع الموهوبين، مضيفًا أن اللاعب تواجد اليوم في وحدة تدريبية خاصة بحراسة المرمى مع فريق تحت 20 عاما عقب توقيع العقد، ثم عقد المدير الفني بالقطاع جلسة خاصة مع اللاعب لمناقشة بعض النواحي الفنية والبدنية للوقوف علي مستواه الفني قبل المشاركة في المباريات الرسمية.

أشرف صبحي يهنئ لاعب مشروع اكتشاف الموهوبين بالانضمام إلي رايو فاليكانو الإسباني، فيتو

وأعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بانضمام اللاعب محمد الشاهد رسميًا إلي نادي رايو فاليكانو، مؤكدا على دعمه ومساندته في رحلته الاحترافية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، يهدف إلي زيادة عدد المحترفين المصريين فى الدوريات العالمية.