الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

خسارة المنيا وتعادل الترسانة في دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني،فيتو
دوري القسم الثاني،فيتو

دوري القسم الثاني، شهدت مباريات دوري القسم الثاني ب في المجموعتين الأولي والثانية التي أقيمت اليوم الجمعة عن خسارة المنيا وتعادل الترسانة. 

وجاءت نتائج مباريات اليوم في دوري القسم الثاني ب كالتالي 

المجموعة الأولى  
 

خسارة ملوي أمام الألومنيوم 2-0
تعادل ديروط وأسمنت أسيوط 1-1
خسارة قوص أمام الأقصر 2-1
فوز طهطا علي شبان قنا 2-1


المجموعة الثانية


تعادل الترسانة والفيوم 0-0
فوز طامية علي المنيا  2-1
فوز نجوم مصر علي مغاغة 4-0
تعادل بني مزار والواسطى 1-1

Advertisements

 

وعلي صعيد آخر تصدر بتروجت قمة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” بعد انتهاء الجولة السابعة للمسابقة بمشاركة 20 فريقا.

واعتلى بتروجت قمة دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة السابعة بعدما رفع رصيده للنقطة الـ15 في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن لافيينا وغزل المحلة.

نتائج الجولة السابعة لدوري المحترفين


النصر للتعدين 2-3 السكة الحديد

دكرنس 3-1 مصر المقاصة

جمهورية شبين 0-0 لافيينا

الاتصالات 1-0 أسوان

مكادي 2-1 أبوقير للأسمدة

حرس الحدود 3-1 بترول أسيوط

بروكسي 1-2 وادي دجلة

النجوم 1-1 راية

غزل المحلة 2-1 القناة

بتروجت 2-1 طنطا

 

بتروجت يتصدر ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة السابعة 


1- بتروجيت 15 نقطة
2- لافيينا اف سي 14 نقطة
3- غزل المحلة 14 نقطة
4- وادي دجلة 13 نقطة
5- حرس الحدود 13 نقطة
6- القناة 11 نقطة
7- الاتصالات 10 نقاط
8- السكة الحديد 10 نقاط
9- أبو قير للأسمدة 10 نقاط
10- دكرنس 10 نقاط
11- مكادي 9 نقاط
12- راية 9 نقاط
13- بترول أسيوط 9 نقاط
14- طنطا‏ 8 نقاط
15- بروكسي 8 نقاط
16- أسوان 7 نقاط
17- النجوم 6 نقاط
18- جمهورية شبين 5 نقاط
19- النصر للتعدين 4 نقاط
20- مصر المقاصة 3 نقاط

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

النصر يفوز والإنتاج يتعثر في مباريات اليوم بدوري القسم الثاني

دوري القسم الثاني، استقالة أبو العينين شحاتة من تدريب الهلال المطروحي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري القسم الثاني القسم الثاني الترسانة ديروط طامية المنيا

مواد متعلقة

النصر يفوز والإنتاج يتعثر في مباريات اليوم بدوري القسم الثاني

دوري القسم الثاني، 9 مباريات اليوم أبرزها الإنتاج الحربي ضد بورتو

دوري القسم الثاني، استقالة أبو العينين شحاتة من تدريب الهلال المطروحي

دوري القسم الثاني، فوز دمنهور والأوليمبي وتعادل المنصورة وكفر الشيخ

الأكثر قراءة

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

تعليق عاجل من أمير قطر على لقائه مع الرئيس السيسي

استشهاد حفيدة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح مثيرة للأتربة

بكاء ليلي علوي في تجهيزات زفاف ابنة شقيقها (صور)

تصنيع السيارة بروتون في مصر باستثمارات تتخطى الـ 15 مليون دولار

الشباب تواصل فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"

بيراميدز يهنئ الزمالك بالوصول للنهائي ويدين التحكيم في بيان رسمي

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك السبت 11-11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

الشباب تواصل فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"

بقلب محب وأيدٍ خادمة لآل البيت، أم محمد تقدم الطعام لزوار الإمام الحسين (صور)

دراسة علمية: السلاحف العملاقة مهددة بالانقراض بسبب البلاستيك

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

سعر الريال القطري في البنك المركزي

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

المزيد

انفوجراف

قائمة أكثر اللاعبين حصولا على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل وقت لقراءة أذكار الصباح والمساء وهل يجب قضاؤها؟

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالحسد وزيادة الدخل المادي

10 فضائل لقراءة المعوذتين صباحا ومساء ومواطن قراءتها الواردة عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية