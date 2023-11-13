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رياضة

وزير الرياضة يكرم المنتخب المصري للبوتشا بعد التأهل إلى الأوليمبياد البارالمبي 2024

وزير الرياضة يكرم
وزير الرياضة يكرم المنتخب المصري للبوتشا،فيتو

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تكريم المنتخب المصري للبوتشا اليوم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة  وذلك بعد حصوله مؤخرا على البطولة الأفريقية متفوقا على منتخبات أفريقية لها باع كبير فى اللعبة.

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره للمنتخب المصري للبوتشا ولاعبيه، موضحا أن الهدف هو ممارسة الرياضة بالشكل المفروض ومشيدا بدور الأسرة على تشجيع أولادهم لممارسة الرياضة وهو الهدف الأكبر والأسمى.

وتقدم الدكتور أحمد ادم رئيس الاتحاد المصري للبوتشا بالشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير ووقوفه بجانب منتخب البوتشا خلال الفترات الماضية  كما قام بوعد وزير الرياضة بتحقيق أول ميدالية فى الأولمبياد البارالمبي القادم ٢٠٢٤.

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وكان المنتخب المصري للبوتشا قد نجح فى التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤  بعد تتويجه مؤخرا  ببطولة افريقيا والتى استضافتها مصر فى يوليو الماضي حيث استطاع  المنتخب المصري للبوتشا تحقيق  ٨ ميداليات منهم ٤ ميداليات ذهبية و٣ ميداليات فضة وميدالية برونزية، وهي تعد المرة الأولى في تاريخ مصر التأهل الى الأولمبياد البارالمبي بباريس ٢٠٢٤

وتعد رياضة البوتشا واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية سنة ١٩٩٥ ودخلت اللعبة مصر منذ ٢٠١٨.
حضر فاعليات التكريم  الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والاستثمار والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية 
 

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