الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سيناتور جمهوري يفضح جرائم أمريكا في المنطقة: تقدم الأسلحة لإسرائيل لقتل المدنيين (فيديو)

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي يفضح الولايات المتحدة، فيتو

الحرب الإسرائيلية على غزة، كشف السيناتور الجمهوري الأمريكي، رون بول، الفضائح الأمريكية في غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحمل المسئولية الأخلاقية لكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيلي في غزة، مؤكدًا أن أمريكا قدمت الدعم الآلي والأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، التي تستخدمهم في قتل الفلسطينيين.

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السيناتور الأمريكي وارن بول، فيتو


وزعم أن إسرائيل هي من أسس حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

 ويرد الخبراء على هذه المزاعم بأن حركة حماس وغيرها من حركات المقاومة الفلسطينية ظهرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة العدوان الصهيوني المستمر على الفلسطينيين منذ إنشاء الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية سنة 1984، كما أن إسرائيل تمارس سياسة ارتكاب المجازر الوحشية لترويع المدنيين لدفعهم لترك أرضهم وتهجيرهم تحت القصف وإطلاق النار وإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. 

كما أكد رون بول إن الولايات المتحدة الأمريكية تحالفت مع أسامة بن لادن، في مواجهة الاتحاد السوفيتي، معتقدين أن نشر التطرف في العالم الإسلامي هو الأفضل.

سيناتور جمهوري يفضح جرائم أمريكا

 وقال رون بول إن وكالة الاستخبارات الأمريكية نشرت التطرف في العالم الإسلامي، ومولت المدارس لنشر التطرف بين المسلمين، وذلك من أجل التنافس مع الاتحاد السوفيتي، وكانت هناك رد فعل عكسي نتيجة لذلك.

أمريكا تقتل الفلسطينيين بالمال والأسلحة الإسرائيلية، فيتو


 وقال رون بول، في فيديو تم بثه عن فضائح "ما يحدث في الشرق الأوسط من نواحٍ عديدة وخاصة في غزة الآن، يجعلنا نتحمل مسئولية أخلاقية تجاه كلا الجانبين، لأننا نقدم المساعدة والتمويل لكل من الدول العربية وإسرائيل، لذا فإننا بالتأكيد نتحمل مسئولية أخلاقية، وخاصة اليوم، حيث أن الأسلحة المستخدمة، لقتل العديد من الفلسطينيين هي أسلحة أمريكية الصنع، والأموال الأمريكية تُستخدم في قتلهم". 

وكشف رون بول عن المسئولية الأخلاقية لأمريكا تجاة ما يحدث في غزة، فقال: "لكن هناك أيضًا مسئولية سياسية، اعتقد أننا فشلنا في أخذها بالاعتبار، لأنه غالبًا ما يحدث رد فعل عكسي كبير من تدخلنا في مناطق لا ينبغي أن نتدخل فيها"

أمريكا دعمت بن لادن ضد الاتحاد السوفيتي، فيتو

 


 وعن الديمقراطية الزائفة التي تريد أمريكا تطبيقها في العالم، قال رون "خلال الثمانينات كنا حلفاء مع أسامة بن لادن، وكنا نتنافس مع السوفيت، حينئذ، ظنت وكالة الاستخبارات الأمريكية أنه من الجيد أن تنشر التطرف في العالم الإسلامي، لذلك مولنا المدارس لنشر التطرف بين المسلمين، من أجل التنافس مع الاتحاد السوفيتي، وحدث رد فعل عكسي كبير نتيجة لذلك، وهناك أسباب كثيرة تجعلنا نعارض هذا القرار، هذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة، ولا في مصلحة إسرائيل أيضًا"

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