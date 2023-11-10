وثيقة دبلوماسية أميركية: دعم واشنطن القوي لـ "إسرائيل يفقدها العرب لجيل كامل

أفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أنّ دبلوماسيين أمريكيين، حذّروا إدارة بايدن بشكل خاص من الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة في العالم العربي، بسبب "دعمها القوي الحملة للعسكرية الإسرائيلية المدمّرة والمميتة في غزة"، معتبرين أنّ هذا الأمر "يفقد واشنطن العرب لجيل كامل".

وجاء ذلك في برقية دبلوماسية من السفارة الأمريكية في سلطنة عمان، كتبها ثاني أعلى مسؤول أمريكي في مسقط، وأرسلها إلى مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

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والبرقية هذه التي حصلت عليها "سي أن أن"، سلطت الضوء على القلق العميق بين المسؤولين الأمريكيين بشأن الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة.

وذكرت البرقية: "إننا نخسر بشدة في ساحة معركة الرسائل"، محذرةً من أنّ الدعم الأمريكي القوي لتصرفات "إسرائيل" يُنظر إليه على أنّه "مسؤولية مادية ومعنوية، كما يعتبرونه جرائم حرب محتملة".

ورأت "سي أن أن"، أنّه "على الرغم من أنّها مجرد برقية واحدة من سفارة إقليمية، إلا أنّها توفر لمحة خاصة عن الإنذار بشأن الموجة المتزايدة المناهضة للولايات المتحدة التي تجتاح الشرق الأوسط".

وتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط متزايدة محليًا وخارجيًا بشأن الدعم الأميركي لـ"إسرائيل" وسط صور الدمار في غزة والأزمة الإنسانية الأليمة في المنطقة.

وفي الأيام الأخيرة، أعرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي بوضوح عن غضبهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، حضر وزير الخارجية أنتوني بلينكن قمة عقدها وزراء خارجية الأردن، ومصر، وقطر، والإمارات، والسعودية، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي القمة، دعا الزعماء العرب إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين كرر بلينكن معارضة الولايات المتحدة، بحجة أن ذلك سيمنح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم آخر على "إسرائيل"، معتبرًا أنّ "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس".

ورفض وزير الخارجية الأردني في مؤتمر صحفي أدلاه في حينها، تصريح بلينكن، بالقول إنّه "لا يمكن تبرير قتل 9 آلاف شخص بينهم آلاف الأطفال وتدمير المستشفيات بأنه دفاع عن النفس"، وطالب بـ "وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب".