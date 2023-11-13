الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

حملات أعلى الطرق تحرر ‏62048 مخالفة مرورية متنوعة

حملات مرورية،فيتو
حملات مرورية،فيتو

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62048) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (15292) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (609) مخالفة سير بدون تراخيص، (1430) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (13) مخالفة موقف عشوائى، 2 مخالفة شروط التراخيص، (218) مخالفة دراجة نارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

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