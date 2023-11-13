الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص لإتجارهم في النقد الأجنبي بمصر القديمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سائق- مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية".

 

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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محافظة الشرقية محكمة جنوب القاهرة موقع فيتو مصر القديمة

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