رغم ارتفاع سعرها اليوم.. توقعات بانخفاض أسعار الطماطم.. ونقابة الفلاحين: شهر ديسمبر يشهد انخفاضًا حادًا في أسعارها

انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، بالرغم من ارتفاع أسعار الطماطم خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوق العبور بنحو 50 قرشًا مقارنة بسعرها أمس، فإن أسعار الطماطم مستقرة في أسواق بيع الخضراوات، وذلك بعد أن سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق.

تراجع أسعار الطماطم مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي

وتراجعت أسعار الطماطم بنحو من 4 إلى 6 جنيهات مقارنة عن أسعارها خلال الأسبوع الماضي، إذ كانت أسعار الطماطم تراوحت ما بين 14 و16 جنيهًا في بعض المناطق، مقابل 20 جنيهًا في المناطق الراقية.

فهل تواصل أسعار الطماطم الانخفاض في الأسواق، أما سيستمر في الارتفاع مرة أخرى؟

انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الطماطم في هذا التوقيت كان متوقعًا

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن انخفاض أسعار الطماطم في هذا التوقيت كان متوقعًا مع طرح إنتاجية العروات الجديدة، حيث شهدت الأسواق طرح إنتاجية عروة محافظات الصعيد، الأمر الذي أدى إلى تراجع تدريجي في انخفاض أسعار الطماطم، مع زيادة المعروض من الطماطم في الأسواق.

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توقعات باستقرار أسعار الطماطم ثم الانخفاض مرة أخرى خلال ديسمبر

وأضاف أنه من المتوقع استقرار أسعار الطماطم عند هذه المعدلات، ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى تدريجيًا، حتى شهر ديسمبر المقبل، الذي معه ستسجل الطماطم انخفاضات كبيرة في الأسعار، مع استمرار طرح إنتاجية العروات الجديدة.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية القاهرة، فيتو

توقعات باستمرار انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

ومن جانبه توقع النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، استمرار انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، قائلًا: «أزف بشرى سارة للمواطنين ترقبوا مزيدًا من الانخفاضات في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة»، فأسعار الطماطم انخفضت في الأسواق بقيمة تتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات، وذلك مع زيادة المعروض من الطماطم في الأسواق.

زيادة المعروض السبب في انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

وأشار «أبو اللوز» إلى أن أسعار الطماطم في الأسواق ستشهد مزيدًا من الانخفاضات خلال الأيام المقبلة، مع طرح كامل إنتاجية الطماطم من عروتي محافظتي بني سويف والمنيا، إذ أنه ما تم طرحه حتى الآن بشائر العروتين فقط، ومع طرح الإنتاجية كاملة سيؤدي إلى زيادة المعروض وعليه انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.

النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، فيتو

شهر ديسمبر المقبل ستشهد الأسواق انخفاضًا حادًّا في أسعار الطماطم

وأضاف أن الأمر لم يتوقف على إنتاجية عروتي المنيا وبني سويف فقط، بل خلال شهر ديسمبر المقبل ستشهد الأسواق انخفاضًا حادًّا في أسعار الطماطم، وذلك مع كثرة المعروض من الطماطم مع طرح إنتاجية عروة الأقصر، مشيرًا إلى أن سوق الخضراوات والفاكهة يحكمه العرض والطلب، ومع زيادة المعروض من الطماطم ستنخفض الأسعار، ما دام المعروض من السلعة يتناسب مع طلبات الشراء.

أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

يشار إلى أن سعر الطماطم عاود الارتفاع في سوق العبور لجملة الخضراوات خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

8 جنيهات أقل سعر لكيلو الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن سعر الطماطم سجل متوسطًا قدره 14.6 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 8 جنيهات أقل أسعارها إلى 20 جنيهًا أعلى سعر في الأسواق.

10 جنيهات أعلى سعر للطماطم في الأسواق الشعبية

وأكد تجار خلال جولة ميدانية قامت بها «فيتو» في عدد من أسواق بيع الخضراوات في القاهرة، انخفاض أسعار الطماطم تدريجيًا لتتراوح من 8 إلى 10 جنيهات، وأن أعلى سعر في الأسواق الشعبية 10 جنيهات، الأمر الذي يعد انخفاضًا كبيرًا، مع زيادة المعروض من الطماطم في الأسواق.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو طماطم شيري بـ 108 جنيهات في السلاسل الغذائية

وعن سعر الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، اليوم الإثنين، بلغ سعر الطماطم نحو 7.50 جنيه لوزن النصف كيلو، سعر طماطم شيري نحو 54 جنيهًا لوزن النصف كيلو، سعر الطماطم مافا نحو 28 جنيهًا لوزن 500 جرام، ربع كيلو طماطم شيري مافا بسعر 71 جنيهًا، سعر كيلو طماطم شيري نحو 108 جنيهات.

14 جنيهًا سعر كيلو الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى

وفي بعض السلاسل الغذائية الكبرى؛ سجلت سعر كيلو الطماطم اليوم الإثنين نحو 14 جنيهًا، سعر طماطم فاخرة وزن 750 جرامًا نحو 33 جنيهًا، سعر طماطم درجة أولى نحو 14 جنيهًا لوزن نصف الكيلو.